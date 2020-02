Dobutamina per lo Scompenso Cardiaco: Come Agisce?

Per espletare la sua azione terapeutica, la dobutamina deve essere somministrata per via endovenosa ; chiaramente, un simile tipo di somministrazione può essere fatto solo da personale sanitario specializzato. Non a caso, i medicinali a base di dobutamina sono farmaci il cui uso è riservato al solo ambito ospedaliero .

La dobutamina è un principio attivo ad azione inotropa utilizzato per contrastare lo scompenso cardiaco in particolari condizioni.

L'uso della dobutamina è indicato nei casi in cui si rende necessario un supporto inotropico nel trattamento a breve termine dello scompenso cardiaco che si verifica in pazienti adulti come conseguenza di una depressa contrattilità del miocardio causata da interventi chirurgici al cuore o da una cardiopatia organica .

Nel caso in cui il paziente si trovi in stato ipovolemico , è necessario risolverlo prima di utilizzare la dobutamina. Se, invece, il paziente presenta grave ipotensione , l'uso della dobutamina deve essere fatto con molta cautela.

Come accennato, la dobutamina deve essere impiegata solo in ambito ospedaliero. Dopo la sua somministrazione, i pazienti dovranno essere adeguatamente controllati : frequenza e ritmo cardiaci, ECG, pressione arteriosa e velocità d' infusione del farmaco dovranno essere costantemente monitorati . Sarebbe altresì consigliabile, se possibile, monitorare la gittata cardiaca e la pressione capillare polmonare.

In caso di ingestione accidentale del medicinale a base di dobutamina, si dovrebbe prendere in considerazione la somministrazione di carbone attivo , in aggiunta o in sostituzione alla lavanda gastrica .

Infine, sono stati osservati anche i seguenti effetti indesiderati in un piccolo numero di pazienti (effetti indesiderati non frequenti):

La dobutamina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

La dobutamina deve essere somministrata tramite infusione endovenosa - e previa opportuna diluizione - solo ed esclusivamente in ambito ospedaliero da personale specializzato . Normalmente, la velocità di somministrazione necessaria per ottenere l'effetto inotropo desiderato è compresa fra 2,5 mcg/Kg/min e 10 mcg/Kg/min. Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura dello schema posologico riportato nel foglietto illustrativo del medicinale a base di dobutamina che si deve utilizzare.

Gravidanza e Allattamento

La Dobutamina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno?

L'impiego della dobutamina in donne in gravidanza non dovrebbe essere effettuato se non in caso di assoluta necessità, e comunque solo dopo un'attenta valutazione del medico del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto.

Non è noto se la dobutamina venga o meno escreta nel latte materno, per questo motivo, qualora si renda necessaria la somministrazione del principio attivo in questione, l'allattamento al seno deve essere sospeso per tutta la durata del trattamento.