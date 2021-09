Dita e Mani Gonfie: Cause, Rimedi e Sintomi Associati

Il gonfiore che interessa le mani e le loro dita, infatti, è una condizione che può verificarsi per cause di svariata origine e natura: da quelle fisiologiche, passando per le cause ormonali e fino ad arrivare a vere e proprie cause patologiche.

Tale sintomo può manifestarsi indifferentemente in individui di tutte le età e di entrambi i sessi, in qualsiasi momento della vita.

Il gonfiore delle dita e delle mani può essere considerato come un sintomo aspecifico , scatenato da cause che possono avere differente origine e natura: fisiologica, ormonale, traumatica, patologica, ecc.

Il gonfiore delle dita e delle mani può avere origine anche da cause di natura traumatica . In tal senso, responsabili del sintomo in questione possono essere:

In questi casi, infatti, si instaura un processo infiammatorio nel quale il gonfiore rappresenta proprio uno dei sintomi distintivi. In alcuni individui, inoltre, la puntura o il morso di alcuni insetti (ad esempio, puntura di ape , puntura di vespa , puntura di medusa , morso di ragno , ecc.) può causare reazioni allergiche.

In seguito a morsi e punture di insetti o animali in corrispondenza di mani e dita, il gonfiore è uno dei sintomi più comuni.

Le infezioni cutanee e degli annessi cutanei che possono colpire le dita e le mani annoverano fra i loro sintomi anche il gonfiore. Per citare qualche esempio, il gonfiore può manifestarsi in presenza di:

Il gonfiore delle mani potrebbe essere provocato anche da reazioni allergiche che si verificano in seguito all'ingestione di sostanze verso le quali si è ipersensibili, come alimenti o farmaci. In questi casi, solitamente, al sintomo in questione se ne associano altri di tipo sistemico.

Le reazioni allergiche possono essere causa di gonfiore di vari distretti corporei, incluse mani e dita. In caso di allergie da contatto , in associazione al gonfiore, compaiono anche arrossamento e altri sintomi cutanei come eruzioni e prurito.

Situazioni di questo tipo sono rappresentate, ad esempio, dalla sindrome premestruale (benché in questi casi sia più comune il gonfiore delle estremità inferiori rispetto a quelle superiori) o dalla gestazione . Difatti, non è insolito sperimentare dita e mani gonfie in gravidanza , in quanto gli sbalzi ormonali che si verificano in questa particolare fase della vita della donna possono comportare alterazioni della circolazione sanguigna e linfatica e favorire l'accumulo e il ristagno di liquidi nelle estremità, gambe e piedi inclusi. Va precisato, tuttavia, che il gonfiore può anche essere favorito dai cambiamenti fisici che tipicamente si verificano durante la gestazione.

In alcune situazioni, l' alterazione dei livelli di ormoni nell'organismo può determinare gonfiore in diversi distretti corporei, fra cui anche dita e mani.

Un esempio è dato dai geloni , reazioni cutanee che si manifestano quando, dopo l'esposizione a temperature fredde, si verifica un riscaldamento repentino (in questo caso delle estremità superiori) che origina un'infiammazione dei piccoli vasi sanguigni con conseguente comparsa del sintomo in questione, cui si associano arrossamento, dolore , prurito .

In molti casi, il gonfiore che interessa le mani e le dita vede la sua origine in disturbi del microcircolo e della circolazione linfatica che, a loro volta, possono scaturire o essere favorite da altre condizioni, disturbi o malattie. Un discorso analogo vale per il gonfiore di mani e dita conseguente ad infiammazione : il processo infiammatorio , infatti, può essere indotto da differenti condizioni o patologie, più o meno severe.

Come già detto, le cause responsabili di dita e mani gonfie possono essere molteplici e avere diversa origine. Ad esempio, possiamo distinguere:

In molti casi, il gonfiore - eventualmente associato a intorpidimento e diminuita sensibilità - potrebbe essere riconducibile ad una posizione insolita mantenuta per lungo tempo durante il riposo notturno, oppure ad una posizione che abbia determinato lo schiacciamento della mano rendendo difficile la circolazione. In simili situazioni, eseguire qualche movimento della mano, dei polsi e delle dita dovrebbe essere sufficiente per riportare la circolazione sanguigna a condizioni di normalità e allontanare il problema.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il gonfiore di dita e mani dopo la camminata scompare eseguendo alcuni movimenti per ripristinare la normale circolazione ematica. In questo senso può essere utile sollevare gli arti superiori, aprire e chiudere le mani ripetutamente ed effettuare dei movimenti circolari con le braccia, sia durante che dopo l'attività.

Secondo un'altra teoria, invece, durante la camminata e l' esercizio fisico in generale, l'organismo convoglierebbe la maggior parte del sangue agli organi e ai tessuti indispensabili per lo svolgimento dell'attività stessa - quali polmoni , cuore e muscoli - diminuendo quindi l'apporto di sangue alle estremità; in risposta a questo fenomeno, i vasi sanguigni presenti a livello delle mani si dilaterebbero favorendo la comparsa di gonfiore.

Secondo una di queste teorie, il gonfiore di dita e mani durante e dopo la camminata rappresenta la conseguenza della postura mantenuta durante l'attività in questione. Più precisamente, il mantenimento degli arti superiori lungo i fianchi unito al movimento oscillatorio effettuato durante l'atto del camminare favorirebbe l'accumulo di sangue nelle mani che tendono per questo a gonfiarsi e, talvolta, a intorpidirsi.

Anche durante e dopo una camminata è possibile sperimentare la sensazione di dita e mani gonfie . La comparsa di questo gonfiore sembra essere comune in molte persone; a tal proposito, sono state proposte alcune teorie per spiegare il fenomeno, vediamole nel dettaglio.

In alcuni casi, al gonfiore di dita e mani possono associarsi anche sintomi sistemici, come ad esempio:

Quando Preoccuparsi?

Se il fenomeno delle dita e mani gonfie si verifica in maniera isolata e tende a regredire spontaneamente nel giro di breve tempo, in genere, non deve preoccupare. Ad esempio, se si nota gonfiore al risveglio oppure in seguito all'esposizione ad alte temperature, ma il problema si autorisolve non appena si ritorna in condizioni di normalità o "mettendo in moto" l'arto con movimenti e flessioni delle dita, il fenomeno può essere considerato come transitorio e non dovrebbe destare eccessiva apprensione.

Se, invece, il sintomo tende a presentarsi spesso, tende ad essere particolarmente intenso e a non autorisolversi e/o si associa ad altri sintomi (come, ad esempio, dolore, rossore, prurito, comparsa di macchie cutanee, sintomi sistemici, ecc.), il consulto del medico è assolutamente necessario, in quanto potrebbe esservi una patologia sottostante non ancora identificata che necessita di adeguati trattamenti.