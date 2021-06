Disturbi da Calore: quali sono, sintomi e rimedi

Perché succedono

I disturbi da calore dipendono da una difficoltà nel regolare la temperatura corporea interna. L'organismo è dotato di un efficiente sistema di termoregolazione, un meccanismo che ha la funzione di mantenere la temperatura interna costante, intorno ai 37° gradi, bilanciando o la produzione e la dispersione del calore a seconda delle condizioni esterne. In presenza di afa, ossia di caldo eccessivo e di alti tassi di umidità, questo meccanismo può entrare in tilt. Ciò succede più facilmente se si soggiorna in ambienti molto caldi e non ventilati, come una macchina o una stanza piccola, e se si fa sport nelle ore centrali della giornata. I soggetti più a rischio sono: bambini, anziani, persone con determinate malattie, donne in gravidanza, individui non autosufficienti.