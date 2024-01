Che cos'è la Dispepsia Funzionale? La dispepsia funzionale è una condizione piuttosto comune che si caratterizza per la comparsa di sensazione di pienezza durante o dopo un pasto, sazietà precoce, sensazione di dolore o bruciore localizzata nella parte superiore dell'addome (non necessariamente associati ai pasti). Sebbene non sia ritenuta una condizione capace di esporre a severi rischi per la salute, la dispepsia funzionale può causare fastidi e disagi di notevole importanza nel paziente che ne soffre. Shutterstock

Cause Da cosa è provocata la Dispepsia Funzionale? Questa tipologia di dispepsia non vede una causa evidente nella sua insorgenza; per questa ragione viene considerata come un disturbo funzionale che non può essere spiegato da cause fisiche o da una condizione medica di base. Nelle persone affette da dispepsia funzionale, infatti, i test e gli esami normalmente eseguiti per valutare la problematica non sono in grado di evidenziare problemi o disturbi che ne possano giustificare la presenza.

Possibili fattori di rischio Nonostante per la dispepsia funzionale non sia possibile individuare una causa scatenante, vi sono comunque alcuni fattori che si ritiene possano essere ad essa associati. Fra questi ricordiamo: Sesso femminile;

Vizio del fumo;

Presenza di ansia o depressione;

Infezioni da Helicobacter pylori;

Utilizzo di alcuni tipi di farmaci antidolorifici;

Storia di abusi.

Sintomi e manifestazioni Quali sono i sintomi della Dispepsia Funzionale? Come accennato, la dispepsia funzionale si caratterizza per la comparsa di: Sensazione di pienezza e disagio;

Precoce sensazione di sazietà durante i pasti;

Dolore o bruciore allo stomaco dopo aver mangiato, oppure che si manifestano indipendentemente dai pasti, o ancora, che scompaiono dopo aver mangiato;

Gonfiore dello stomaco, eruttazione eccessiva;

Nausea dopo aver mangiato;

Reflusso acido in alcuni casi. Va comunque precisato che la sintomatologia può essere diversa da persona a persona e che ciascun individuo può manifestare la dispepsia funzionale in maniera differente.

Terapie e trattamenti Come si cura la Dispepsia Funzionale? Non essendoci una causa individuabile, il trattamento della dispepsia funzionale è piuttosto difficile. Vi sono comunque alcuni farmaci che il medico può decidere di prescrivere per alleviare la sintomatologia del paziente. Fra questi, ricordiamo: Antiacidi e farmaci inibitori di pompa protonica : vengono utilizzati, rispettivamente, per ridurre l'eccessiva acidità e per ridurre la secrezione di acidi a livello gastrico.

e : vengono utilizzati, rispettivamente, per ridurre l'eccessiva acidità e per ridurre la secrezione di acidi a livello gastrico. Farmaci o prodotti per ridurre la quantità di gas prodotta .

. Farmaci procinetici : i procinetici sono farmaci che aiutano e stimolano la motilità gastrointestinale e possono essere impiegati anche per contrastare il vomito. Alcuni principi attivi appartenenti a questo gruppo trovano indicazioni specifiche anche per il trattamento sintomatico della dispepsia funzionale, come - ad esempio - nel caso della clebopride.

: i procinetici sono farmaci che aiutano e stimolano la motilità gastrointestinale e possono essere impiegati anche per contrastare il vomito. Alcuni principi attivi appartenenti a questo gruppo trovano indicazioni specifiche anche per il trattamento sintomatico della dispepsia funzionale, come - ad esempio - nel caso della clebopride. Farmaci per alleviare la nausea .

. Farmaci antidepressivi a basso dosaggio : alcuni individui nei quali i sintomi della dispepsia funzionale sembrano essere correlati al sistema nervoso e che non rispondono ai trattamenti di prima linea normalmente impiegati, potrebbero trarre beneficio dall'uso di bassi dosaggi di questo tipo di farmaci. Chiaramente, sarà il medico a stabilire se è il caso di procedere con un simile trattamento e, qualora lo fosse, quale principio attivo utilizzare, in quale dose e per quanto tempo.

: alcuni individui nei quali i sintomi della dispepsia funzionale sembrano essere correlati al sistema nervoso e che non rispondono ai trattamenti di prima linea normalmente impiegati, potrebbero trarre beneficio dall'uso di bassi dosaggi di questo tipo di farmaci. Chiaramente, sarà il medico a stabilire se è il caso di procedere con un simile trattamento e, qualora lo fosse, quale principio attivo utilizzare, in quale dose e per quanto tempo. Antibiotici: vengono utilizzati quando, in seguito agli accertamenti diagnostici, viene evidenziata la presenza di Helicobacter pylori. La terapia di eradicazione di H. pylori, di norma, prevede la somministrazione di più farmaci in associazione.

Rimedi utili e strategie comportamentali Nell'ambito del trattamento sintomatico della dispepsia funzionale, vi sono anche alcuni rimedi e accorgimenti comportamentali cui è possibile ricorrere. Quali ad esempio: Evitare le grandi abbuffate e i pasti troppo abbondanti;

Fare pasti più piccoli e più frequentemente;

Evitare, o comunque limitare, i cibi molto grassi, i cibi piccanti e le bevande gassate;

Fare bocconi piccoli e masticare lentamente, avendo cura di masticare completamente il cibo prima di deglutirlo;

Limitare, o eliminare del tutto, caffeina e alcol;

Cercare di ridurre lo stress;

Se necessario, ristabilire il normale peso corporeo attraverso dieta ed esercizio (rivolgersi a specialisti del settore - come dietisti, nutrizionisti, ecc. - in modo da essere seguiti costantemente e correttamente nel proprio percorso);

Praticare regolare esercizio fisico.

Quanto dura la Dispepsia Funzionale? Premesso che esiste una grande variabilità individuale, per la maggioranza delle persone, la dispepsia funzionale è una condizione cronica che si manifesta a fasi alterne, con periodi di remissione e periodi di riacutizzazione della sintomatologia.