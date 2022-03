Dispareunia (Dolore Durante i Rapporti): Cos’è, Cause e Come si Cura

Generalità La dispareunia è un dolore genitale che si verifica subito prima, durante o dopo un rapporto sessuale. Si tratta di un sintomo che colpisce soprattutto il sesso femminile, ma può interessare anche gli uomini. Sebbene la maggior parte delle donne sessualmente attive avvertano talvolta questo sintomo in forma lieve, una forma di dispareunia persistente o ricorrente è causa di preoccupazione. Shutterstock La dispareunia può essere causata da molti fattori fisiologici e psicologici; i sintomi e la descrizione del dolore possono variare da persona a persona. La dispareunia può sorgere con i tentativi di penetrazione oppure durante o dopo il coito; la dispareunia può essere causato dalla frizione del pene contro i tessuti perineali o dalla stimolazione delle strutture annessiali più profonde: la sede del dolore aiuta a determinare la causa. La dispareunia generalmente è associata a disturbi pelvici, ma può essere determinata anche da diminuzione della lubrificazione vaginale dovuta all'avanzare dell'età, dall'effetto di farmaci o dal timore del dolore o di lesioni. Anche i preliminari insufficienti e la stanchezza mentale e fisica possono contribuire ai rapporti dolorosi. Le cause più comuni dei rapporti dolorosi possono essere alleviate dall'uso di un lubrificante, maggiori preliminari e piccoli aggiustamenti dello stile di vita; tuttavia, questo sintomo rende sempre opportuna una valutazione e, se necessario, un trattamento da parte di un medico. Questo articolo esplora varie cause, sintomi e trattamenti della dispareunia che vanno da una lieve irritazione al dolore genitale cronico e persistente.

Cos’è Cosa Significa Dispareunia? Con il termine medico dispareunia s'intende un coito doloroso o difficile: si tratta di uno dei principali ostacoli al piacere sessuale. Il dolore durante il rapporto sessuale può essere classificato come: Dispareunia superficiale Il dolore durante la penetrazione (in questo caso, detto anche vestibulodinia provocata) si verifica nella porzione anteriore della vulva quando viene esercitata pressione sull'orifizio vaginale. La dispareunia superficiale può essere causato da fattori fisiologici come: Lubrificazione inadeguata

Presenza di tessuto cicatriziale in alcune aree

Strappo e stiramento dell'imene. Condizioni più gravi che causano dispareunia come vaginismo, vulvodinia ed infezioni possono richiedere un iter approfondito per stabilire diagnosi e trattamento. Dispareunia Profonda La dipareunia profonda si manifesta quando il pene penetra a fondo all'interno della vagina. Il dolore interno e profondo durante la penetrazione che può fermarsi quando la penetrazione s'interrompe o continuare per minuti o ore dopo il coito possono indicare diverse malattie e condizioni, tra cui l'endometriosi, la malattia infiammatoria pelvica e altre condizioni che colpiscono il sistema riproduttivo femminile. Questi quadri clinici possono richiedere trattamenti farmacologici o interventi chirurgici minori. Dispareunia: Quanto è comune? La dispareunia è un disturbo abbastanza comune nel sesso femminile: circa il 60% delle donne sperimenta dolore durante il sesso almeno una volta nella vita. Tuttavia, il dolore durante i rapporti può interessare anche i maschi, nonostante non sia così frequente.

Sintomi Dispareunia: Come Si Manifesta? Nella donna, la dispareunia si manifesta come un disturbo doloroso avvertito nell'area della vagina o della pelvi al momento della penetrazione vaginale. Il dolore insorge durante il rapporto sessuale, per un ingresso in profondità e il movimento del pene. Nella dispareunia, il dolore si arresta quando il movimento del pene si ferma e riprende quando ricomincia l'atto sessuale. Inoltre, può manifestarsi dopo l'eiaculazione dell'uomo, associandosi, talvolta, a bruciore della vulva post-coitale e disuria. Ricapitolando, la dispareunia può presentarsi sotto forma di: Dolore acuto durante la penetrazione o all'ingresso

Dolore profondo durante la spinta

Palpitante o dolorante dopo il rapporto

Dolori urente

Crampi pelvici

Tensione muscolare o spasmi Dispareunia: Possibili Sintomi associati A seconda della condizione patologica scatenante, il dolore durante e dopo i rapporti sessuali può manifestarsi in combinazione con: Sensibilità al tatto o dolore ai genitali esterni o interni;

Arrossamento;

Gonfiore dei genitali esterni;

Prurito vulvare o vaginale;

Lieve sanguinamento o perdite ematiche franche;

Leucorrea (perdite vaginali biancastre);

Secchezza vaginale;

Rapporti sessuali dolorosi;

Disuria (dolore alla minzione). In qualche caso, si possono riscontrare anche escoriazioni, piccole vescicole ed ulcerazioni. Quanto Dura il Dolore associato ai Rapporti Sessuali La dispareunia si può presentare in forma episodica o cronica: la durata e la gravità del dolore (da lieve ad estremamente invalidante) associato ai rapporti sessuali variano in base alle cause che hanno determinato tale sintomo. Il dolore durante e dopo i rapporti sessuali può insorgere in maniera improvvisa o graduale; in altri casi, invece, il disturbo è solamente transitorio o tende a presentarsi con una certa ricorrenza. Per approfondire: Bruciore Durante i Rapporti Sessuali o Dopo: Perché Si Manifesta?