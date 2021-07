Disinfezione Ferite: Come Disinfettare una Ferita?

Tipi di Ferite

Per trattare adeguatamente una ferita, è importante riuscire a determinare qual è la gravità della lesione e comportarsi di conseguenza.

In funzione della gravità della ferita, possiamo distinguere:

Ferite superficiali , quando coinvolgono solamente gli strati superficiali della cute, come avviene, ad esempio, nel caso delle escoriazioni e dei piccoli tagli;

, quando coinvolgono solamente gli strati superficiali della cute, come avviene, ad esempio, nel caso delle escoriazioni e dei piccoli tagli; Ferite profonde , quando le lacerazioni interessano anche gli strati sottostanti della cute;

, quando le lacerazioni interessano anche gli strati sottostanti della cute; Ferite penetranti, quando le lacerazioni sono talmente in profondità da danneggiare anche gli organi interni.

Le ferite superficiali possono essere trattate a livello domestico, adottando le opportune misure e precauzioni.

Per quanto riguarda le ferite profonde e penetranti, invece, è necessario contattare il medico o recarsi nel più vicino pronto soccorso, dove il paziente ferito riceverà tutte le cure del caso. Infatti, in questo tipo di ferite - oltre al potenziale rischio d'infezioni - può verificarsi anche un'ingente perdita di sangue, che può anche essere associata al danneggiamento di strutture od organi vitali. Per tale ragione, l'intervento di personale specializzato in questo genere di situazioni è assolutamente indispensabile.

Un'altra classificazione delle ferite può essere effettuata in funzione dell'oggetto che le ha provocate e che ne determina anche l'aspetto. In questo caso, possiamo pertanto distinguere:

Ferite da punta;

Ferite da taglio;

Ferite lacero-contuse.

A loro volta, tali ferite potranno poi essere distinte in superficiali, profonde o penetranti.