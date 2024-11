Disinfettanti e igienizzanti sono termini che, molto spesso, vengono usati in maniera interscambiabile o come sinonimi. Tuttavia, si tratta di un utilizzo decisamente improprio.

Cosa sono gli igienizzanti?

I prodotti igienizzanti, dal punto di vista legislativo, non differiscono in alcun modo dai prodotti detergenti, ossia dai prodotti utilizzati per rimuovere lo sporco mediante un'azione meccanica o fisica.

Come specificato dall'Istituto Superiore di Sanità, infatti, i prodotti che in etichetta vantano una qualche azione contro germi e batteri, ma che non hanno l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero della Salute, non sono prodotti con proprietà disinfettante dimostrata, bensì sono semplici detergenti .

Pertanto, i termini "igienizzare" e "detergere" sono da considerarsi come sinonimi. Lo scopo dell'igienizzazione - così come quello della detersione - è quello di rendere igienico un ambiente, un oggetto, una superficie o altro substrato, pulendolo e allontanando sporco ed eventuali sostanze o organismi nocivi in esso presenti.

Nonostante ciò, nell'immaginario collettivo, l'igienizzazione è un procedimento che va oltre la semplice pulizia e rimozione meccanica dello sporco e dei germi in esso contenuti e viene percepita come una procedura grazie alla quale si può ottenere in un qualche modo la distruzione o l'eliminazione di questi germi o microorganismi ritenuti nocivi. In effetti, questa azione non può essere esclusa, ma oltre a dipendere dalla composizione del prodotto igienizzante - quindi dai principi attivi contenuti - non può essere in alcun modo garantita o certificata, in quanto il prodotto non è stato sottoposto ai test che sono necessari per determinarla.