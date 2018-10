Quando è Indicato l'Uso del Dipiridamolo?

L'uso del dipiridamolo per via orale è indicato in tutti quei casi in cui è necessario prevenire la formazione di trombi allo scopo di evitare l'insorgenza di eventi cardiovascolari, anche fatali, da essi provocati.

Nel dettaglio, il dipiridamolo può essere utilizzato - da solo o in associazione ad altri antiaggreganti piastrinici, oppure in associazione ad anticoagulanti orali - nei seguenti casi:

Prevenire la formazione di coaguli di sangue (trombi) in pazienti con protesi meccaniche valvolari cardiache ;

; Prevenire l'ictus ischemico e attacchi ischemici transitori causati da trombi in pazienti che hanno già sperimentato in precedenza simili eventi cardiovascolari.

Dipiridamolo per via parenterale

Il dipiridamolo per via parenterale è utilizzato negli adulti per eseguire alcuni tipi di esami quando non è possibile eseguire un esercizio fisico o quando non è possibile effettuare un test da sforzo. Nel dettaglio, il dipiridamolo viene somministrato per via endovenosa per: