Diltiazem: A Cosa Serve, Come Funziona, Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è il Diltiazem e caratteristiche generali Il diltiazem è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci calcio-antagonisti che trova impiego nel trattamento di ipertensione ed angina. Shutterstock Diltiazem - Struttura Chimica Il diltiazem viene solitamente somministrato per via orale ma lo si può trovare anche all'interno di medicinali per uso parenterale (infusione endovenosa). Per essere venduti, i medicinali a base di diltiazem richiedono la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Diltiazem Altiazem®

Angizem®

Diladel®

Diltiazem Doc®

Diltiazem Eg®

Diltiazem Mylan®

Diltiazem Ratiopharm®

Diltiazem Sandoz®

Dilzene®

Tildiem®

A Cosa Serve Quando si Usa il Diltiazem e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Il diltiazem per via orale è indicato per il trattamento di: Angina pectoris da sforzo, post-infartuale e vasospastica (angina di Prinzmetal);

Ipertensione arteriosa di grado da lieve a moderato. Il diltiazem per via endovenosa è indicato: Nella protezione del miocardio in corso di ischemia acuta causata da spasmo coronarico o da occlusione da trombi o da aterosclerosi delle arterie coronariche stesse;

Nella protezione del miocardio in corso d'interventi chirurgici al cuore in circolazione extracorporea;

In caso di tachicardia giunzionale parossistica;

In caso di fibrillazione e flutter atriali rapidi. Nota : la somministrazione endovenosa deve essere fatta solo ed esclusivamente da personale sanitario specializzato e non verrà presa in considerazione in questo articolo, nel quale invece, si tratteranno le principali caratteristiche del diltiazem somministrato per via orale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Diltiazem? Prima di iniziare una terapia a base di diltiazem, è necessario informare il medico se: Si hanno problemi cardiaci quali ridotto funzionamento del ventricolo sinistro, bradicardia o altri disturbi del cuore (blocco atrio-ventricolare di primo grado);

Si hanno problemi epatici e/o renali;

Si è esposti al rischio di ostruzione dell'intestino;

Ci si deve sottoporre ad un intervento chirurgico (in questi casi è necessario informare il medico chirurgo e l'anestesista dell'eventuale terapia in atto con diltiazem);

Si stanno assumendo altri medicinali capaci di abbassare la pressione sanguigna;

Si è anziani. Inoltre, è importante sapere che: Durante il trattamento con diltiazem si potrebbe notare la presenza di parti di compresse nelle feci; questo fenomeno è da considerarsi normale e non influisce sull'efficacia del medicinale.

I calcio-antagonisti come il diltiazem possono essere associati a cambiamenti dell'umore, depressione inclusa. Durante la terapia con il diltiazem il medico sottoporrà il paziente a periodici controlli della funzione del cuore, del fegato, dei reni e dei livelli di zucchero nel sangue (soprattutto se il paziente soffre di diabete mellito, poiché esiste il rischio di aumento della glicemia). NOTA BENE L'uso del diltiazem non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti.

L'assunzione del diltiazem può causare effetti indesiderati capaci di alterare le capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari, quali vertigini, malessere e sonnolenza. Pertanto, si raccomanda di evitare le suddette attività qualora simili sintomi dovessero manifestarsi.

Come Agisce Come Funziona il Diltiazem e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il diltiazem è un principio attivo calcio-antagonista che agisce riducendo in maniera selettiva l'ingresso di calcio nel canale lento del calcio presente sulla muscolatura liscia vascolare e sulle fibre muscolari del miocardio in maniera voltaggio-dipendente. Grazie a questo meccanismo, pertanto, il diltiazem è in grado di ridurre la concentrazione intracellulare di calcio nelle vicinanze delle proteine contrattili, espletando così il suo effetto terapeutico.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Diltiazem e in Quali Dosi? Il diltiazem per uso orale è disponibile in diverse concentrazioni all'interno di compresse, compresse a rilascio prolungato e capsule rigide a rilascio prolungato. Sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale dosaggio e quale forma farmaceutica sono più indicate per ciascun paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi a tutte le indicazioni fornite da questa figura sanitaria, sia per quel che riguarda dose e durata del trattamento, sia per quel che riguarda il modo d'uso del farmaco. In caso di dubbi, consultare il medico o rivolgersi al farmacista.

Gravidanza e Allattamento Il Diltiazem può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo del diltiazem durante la gravidanza è controindicato e poiché il principio attivo viene escreto nel latte materno, il suo impiego deve essere evitato durante l'allattamento al seno. Se il trattamento con diltiazem risulta clinicamente essenziale, allora l'allattamento al seno dovrà essere interrotto. Per quel che concerne le donne in età fertile, prima di iniziare il trattamento con diltiazem è necessario escludere la presenza di gravidanza e per tutta la durata della terapia dovranno essere utilizzati idonei mezzi contraccettivi. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio medico e al proprio ginecologo.