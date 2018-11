Come Assumere la Digossina

Come accennato, la digossina è disponibile all'interno di diverse formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale - compresse, capsule e sciroppo - e alla somministrazione parenterale.

La scelta di utilizzare la digossina per via orale piuttosto della digossina per via parenterale deve essere presa dal medico che valuterà, caso per caso, il metodo di somministrazione più adeguato per ciascun paziente. Lo stesso dicasi per la posologia del principio attivo che verrà stabilita dal medico in base all'età e al peso corporeo del paziente e in funzione della sua funzionalità renale.

Ad ogni modo, compresse e capsule dovrebbero essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua, lo sciroppo dovrebbe essere bevuto tal quale e la soluzione iniettabile dovrebbe essere somministrata da personale competente.