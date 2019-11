Difenidramina contro Disturbi Cutanei e Raffreddore

La difenidramina in combinazione con la 8-cloroteofillina dà origine ad un composto noto come dimenidrinato che rientra nella composizione di farmaci ( Xamamina ®, Travelgum ®) utilizzati per il trattamento della nausea e del vomito che caratterizzano il mal di movimento (mal d'auto, mal di mare , mal di treno, di aereo, ecc.).

In forma di crema per uso cutaneo , infatti, la difenidramina viene utilizzata per contrastare sintomi derivanti da punture di insetti , irritazioni ed eccessiva esposizione solare ; mentre in forma di compresse per uso orale trova impiego - in associazione ad altri principi attivi - nel trattamento dei sintomi del raffreddore .

In forma di compresse per uso orale e in associazione ad altri principi attivi, invece, la difenidramina trova impiego contro i sintomi di raffreddore e influenza grazie all'azione broncodilatatoria , spasmolitica e antisecretiva che è in grado di esercitare una volta assunta.

In forma di crema per uso dermatologico , la difenidramina è utilizzata per trattare dermatiti pruriginose , sintomi fastidiosi causati da punture di insetti ed eritemi solari .

A seconda della formulazione farmaceutica impiegata - quindi della via di somministrazione - la difenidramina viene utilizzata per trattare differenti disturbi.

Ad ogni modo, per maggiori informazioni in merito ad avvertenze e precauzioni dei medicinali a base di difenidramina è bene far riferimento al foglietto illustrativo del farmaco che si deve utilizzare, oppure, è possibile chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Il medico dovrebbe essere subito contattato e il trattamento con difenidramina - per via cutanea od orale che sia - subito interrotto in caso di comparsa di reazioni allergiche o di effetti indesiderati di qualsiasi tipo.

Prima di iniziare il trattamento con difenidramina in qualsiasi sua forma (crema dermatologica o compresse per uso orale) è opportuno informare il medico delle proprie condizioni di salute , comunicando la presenza di qualsivoglia tipologia di disturbo o malattia. Questo è importante anche se i medicinali che contengono difenidramina sono di libera vendita - quindi, acquistabili senza ricetta medica - in quanto la presenza di alcuni tipi di disturbi o patologie potrebbe rappresentare una controindicazione all'impiego di questi stessi medicinali.

In qualsiasi caso, per maggiori informazioni, s'invita nuovamente al consulto del foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Infine, si ricorda che la difenidramina per via orale non deve essere assunta in concomitanza ad altri farmaci che possono causare un prolungamento dell'intervallo QT e/o che possono causare ipopotassiemia .

Per quanto riguarda la difenidramina per uso orale , invece:

Ad ogni modo, per quel che riguarda la crema dermatologica contenente difenidramina, al momento non sono note incompatibilità con altri medicinali.

La risposta a questa domanda è sì. La difenidramina, analogamente a qualsiasi altro principio attivo, è in grado di instaurare interazioni farmacologiche con altri principi attivi e medicinali. Per questa ragione, prima di assumere qualsiasi tipo di medicinale che la contiene, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci di qualsiasi tipo, inclusi altri farmaci OTC, farmaci SOP , farmaci con obbligo di prescrizione medica, prodotti erboristici o fitoterapici , omeopatici e così via.

Effetti Collaterali

La difenidramina può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Di seguito verranno elencati alcuni dei principali effetti indesiderati che possono manifestarsi durante la terapia con difenidramina. Per informazioni più dettagliate, far riferimento al foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare.

Effetti Indesiderati della Difenidramina per via orale

Fra gli effetti indesiderati che più comunemente possono manifestarsi in seguito all'assunzione orale di difenidramina, ritroviamo:

Effetti Indesiderati della Difenidramina crema dermatologica

In seguito all'uso della crema dermatologica a base di difenidramina, invece, possono manifestarsi:

Generalmente, i suddetti effetti sono transitori.

Sovradosaggio da Difenidramina crema dermatologica

Al momento, non sono noti effetti dovuti alla somministrazione eccessiva della crema dermatologica a base di difenidramina.

Sovradosaggio da Difenidramina per uso orale

In caso di sovradosaggio da difenidramina per via orale possono manifestarsi:

In caso di intossicazione moderata possono anche manifestarsi confusione, agitazione e allucinazioni. Un sovradosaggio con dosi più elevate, invece, soprattutto nei bambini, può provocare sintomi di eccitazione del sistema nervoso centrale, tra cui: insonnia, nervosismo, tremori e convulsioni epilettiformi.

I sintomi gravi possono consistere in delirio, psicosi, attacchi epilettici, coma, ipotensione, intervallo QRS largo all'elettrocardiogramma e aritmie ventricolari, incluse torsioni di punta. Tuttavia, tali sintomi vengono in genere segnalati solo negli adulti in seguito a ingestione di grandi quantità. Rabdomiolisi e insufficienza renale possono raramente svilupparsi in pazienti con agitazione prolungata, coma o convulsioni. Possono verificarsi decessi in seguito a insufficienza respiratoria o a collasso circolatorio.

Il trattamento del sovradosaggio da difenidramina per via orale è sintomatico e di supporto. Devono essere adottate misure per svuotare rapidamente lo stomaco; nei casi d'intossicazione acuta, può essere utile la somministrazione di carbone attivo.