Diario della gratitudine: cos’è e a cosa serve

La gratitudine è una disposizione d'animo e sentimento spesso sottovalutato, ma molto importante perché aiuta a sentirsi più sereni, leggeri e appagati. Per questo, sarebbe importante allenarsi a essere grati per ciò che si ha e si vive. Uno dei modi più efficaci per vedere le cose belle della propria vita ed esserne riconoscenti è tenere un diario della gratitudine .

Tanti pensano di non avere motivi per cui sorridere, ma non è così: semplicemente non si è abituati a vedere le tante piccole gioie della propria vita. Il diario della gratitudine insegna pian piano a individuarle, apportando numerosi benefici a più livelli.

Molte persone hanno una vita talmente piena e stressante da non riuscire a notare il bello che c'è nel mondo. Trascorrono gran parte del proprio tempo dando peso alle p reoccupazioni, lamentandosi, focalizzandosi sulle cose che non vanno, pensando agli aspetti negativi della loro esistenza e lasciandosi influenzare dalle persone tossiche che vivono attorno a loro.

Si tratta di un esercizio per c oncentrarsi sugli aspetti belli della propria vita, come le parole gentili di un collega, il sorriso del proprio figlio, la passeggiata con l'amica, il sole e così via. Alla fine essere grati diventa una (buona) abitudine che fa vedere quante cose belle esistono, arricchendo la vita ma senza appesantirla.

Il diario della gratitudine, in inglese gratitude journal, è uno strumento semplice ma molto efficace in grado di allenare la persona a stupirsi, a provare emozioni positive e a rompere gli schemi cognitivi che segue in automatico e che determinano azioni e comportamenti negativi.

Lo smartphone può essere un aiuto in più, in cui annotare informazioni che si ha paura di dimenticarsi mentre si è in situazioni e contesti in cui non si ha la possibilità di scrivere: una volta a casa, però, si consiglia di trascrivere tutto sul diario cartaceo.

Come compilarlo

L'ideale è scegliere un momento della giornata in cui dedicarsi alla compilazione del diario della gratitudine che sia sempre lo stesso, giorno dopo giorno. Molti scelgono la sera perché hanno più tempo e perché durante la giornata hanno modo di raccogliere impressioni positive.

Mettersi in una posizione comoda, in un angolo tranquillo della casa, e pensare a tutte le cose di cui si è grati in quel giorno. All'inizio è normale fare un po' di fatica a individuare accadimenti e situazioni di cui essere riconoscenti e ricordarsi prima gli aspetti spiacevoli, ma con il tempo diventerà tutto più facile.

Se si hanno delle difficoltà provare a chiedersi: "quali sono quella cosa, quell'oggetto, quella persona, quell'accadimento che oggi mi hanno regalato un sorriso, mi hanno fatto riflettere, mi hanno fatto un dono?". Per esempio, si potrebbe provare gratitudine per una canzone trasmessa alla radio, per la telefonata di un'amica, per il bacio della buona notte, per il grazie di un collega. Ricordarsi di rivolgere un po' di gratitudine anche verso se stessi, magari per ciò che si è riusciti a fare o a dire.

Scrivere tutte le cose che vengono in mente anche le più piccole e banali. Si potrebbe iniziare da un elenco breve, di tre-quattro voci, poi con il tempo sarà più facile notare il bello della propria vita.

Dopo un po' di allenamento, accanto a ogni cosa di cui si è grati provare a scrivere anche le sensazioni che ha suscitato, descrivendo come ci si è sentiti in quel momento e le ragioni per cui ora si vuole dire grazie.