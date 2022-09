Diaframma Anticoncezionale: vantaggi e svantaggi

Vantaggi del diaframma

Non provoca alcun effetto collaterale tipico dei metodi contraccettivi ormonali.

Può essere utilizzato dalla donna a suo piacimento e in qualsiasi momento, senza rispettare alcune "scadenze".

Viene utilizzato solamente al momento del rapporto.

La reversibilità del metodo è immediata.

Non incide in alcun modo sulla futura fertilità femminile.