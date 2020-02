Desloratadina: Come e Perché si Assume

Generalità

La desloratadina è un principio attivo antistaminico utilizzato per controllare i sintomi che tipicamente si manifestano in seguito a reazioni allergiche.

Shutterstock Desloratadina - Struttura Chimica

Più nel dettaglio, la desloratadina è un antagonista dei recettori H1 dell'istamina di seconda generazione e, in quanto tale, espleta la sua attività senza indurre sedazione.

Il principio attivo viene somministrato per via orale, difatti i medicinali che lo contengono sono formulati in forma di compresse rivestite, compresse orodispersibili, sciroppi o soluzioni orali. Questi medicinali, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile: alcuni di essi sono classificati come farmaci di fascia C, quindi, il loro costo è a totale carico del cittadino; mentre altri sono classificati come farmaci di fascia A e - quando previsto (concedibile esente per patologia) - il loro costo può essere rimborsato interamente o parzialmente dal Sistema Sanitario Nazionale (in alcuni casi, è previsto il pagamento di un piccolo ticket da parte del paziente).

Esempi di Medicinali contenenti Desloratadina

Aerinaze® (in associazione a pseudoefedrina)

Aerius®

Azamyr®

Dasselta®

Efestad®

Nota: anche se in alcuni medicinali la desloratadina può trovarsi in associazione ad altri principi attivi, in questo articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche della sola desloratadina e non quelle della desloratadina associata ad altri principi attivi.