Desametasone: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

Generalità

Che cos'è il Desametasone e Caratteristiche generali

Il desametasone è un principio attivo appartenente al gruppo dei corticosteroidi, farmaci dotati di una potente azione antinfiammatoria.

Shutterstock Desametasone - Struttura Chimica

Il desametasone può essere utilizzato in molteplici situazioni nell'ambito del trattamento di vari disturbi caratterizzati da stati infiammatori. Lo si può trovare in diversi medicinali adatti a differenti vie di somministrazione, sia da solo che in associazione ad altri principi attivi. Tutti i medicinali contenenti desametasone possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica; alcuni di essi, essendo classificati come farmaci di fascia C sono a totale carico del cittadino; per altri, invece, il costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) in quanto classificati come farmaci di fascia A.

Infine, vi sono medicinali a base di desametasone il cui impiego è riservato al solo ambito ospedaliero; tali prodotti non verranno presi in considerazione in questo articolo.

Esempi di Medicinali contenenti Desametasone

Cloradex® (in associazione a cloramfenicolo)

Combistill® (in associazione a tobramicina)

Decadron®

Dermadex®

Desadoc®

Dexamono®

Dexavision®

Luxazone®

Netildex® (in associazione a netilmicina)

Oftacortal®

Ozurdex® (solo uso ospedaliero)

Soldesam®

Tobradex® (in associazione a tobramicina)

Usoldec®

Varcodes®

Visumetazone®

Visumetazone Antistaminico® (in associazione a clorfenamina)

Visumetazone Decongestionante® (in associazione a tetrizolina)

Nota: nel corso di questo articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche del solo desametasone e non del desametasone associato ad altri principi attivi.