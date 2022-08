Desametasone: a cosa serve, quando si usa, effetti collaterali

Generalità

Che cos'è il Desametasone e Caratteristiche generali

Il desametasone è un principio attivo appartenente al gruppo dei corticosteroidi, farmaci dotati di una potente azione antinfiammatoria.

Il desametasone può essere utilizzato in molteplici situazioni nell'ambito del trattamento di vari disturbi caratterizzati da stati infiammatori. Lo si può trovare in diversi medicinali adatti a differenti vie di somministrazione, sia da solo che in associazione ad altri principi attivi. Tutti i medicinali contenenti desametasone possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica; alcuni di essi, essendo classificati come farmaci di fascia C sono a totale carico del cittadino; per altri, invece, il costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) in quanto classificati come farmaci di fascia A.

Infine, vi sono medicinali a base di desametasone il cui impiego è riservato al solo ambito ospedaliero; tali prodotti non verranno presi in considerazione in questo articolo.

Shutterstock Desametasone - Struttura Chimica

Esempi di Medicinali contenenti Desametasone

Cloradex® (in associazione a cloramfenicolo)

Combistill® (in associazione a tobramicina)

Decadron®

Dermadex®

Desadoc®

Dexamono®

Dexavision®

Luxazone®

Netildex® (in associazione a netilmicina)

Oftacortal®

Ozurdex® (solo uso ospedaliero)

Soldesam®

Tobradex® (in associazione a tobramicina)

Usoldec®

Varcodes®

Visumetazone®

Visumetazone Antistaminico® (in associazione a clorfenamina)

Visumetazone Decongestionante® (in associazione a tetrizolina)

Nota: nel corso di questo articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche del solo desametasone e non del desametasone associato ad altri principi attivi.