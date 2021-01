Dermatite del Viso: Cos'è, Tipi e Come si Manifesta

Nel corso dell'articolo, verranno analizzate le principali forme di dermatite del viso, per le quali verranno descritti sintomi, manifestazioni cliniche, cause e possibili cure.

In verità, non esiste un'unica forma di dermatite che può colpire il volto. Difatti, sono diversi i disturbi di questo tipo che possono interessare la pelle del viso , ognuno causato da diversi fattori e ognuno caratterizzato da una propria sintomatologia. Ad ogni modo, tutte le dermatiti sono generalmente accomunate da una condizione infiammatoria della cute , solitamente associata a rossore, irritazione, prurito , dolore e/o bruciore.

Poiché la causa della dermatite periorale non è nota, non è ancora stata individuata una specifica cura in grado di eliminarla. Ad ogni modo, è necessario sospendere l'eventuale somministrazione di corticosteroidi per uso topico ed evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e ai raggi UV . In specifici casi, il medico potrebbe valutare la possibilità di ricorrere all'uso di farmaci antibiotici .

Le cause che provocano questa dermatite del viso non sono ancora del tutto chiare. Secondo alcuni autori, la dermatite periorale potrebbe rappresentare una complicanza della dermatite seborroica ; mentre per altri potrebbe essere una sorta di variante della rosacea .

Nella zona del mento, invece, possono comparire macchie rosse pruriginose ; mentre la pelle che circonda le lesioni appare secca e arrossata. Altri sintomi che possono manifestarsi in presenza di questo tipo di dermatite del viso consistono in bruciore della bocca e dolore.

Purtroppo, non esiste una vera e propria cura per la dermatite del viso di tipo seborroico. Tuttavia, è possibile utilizzare prodotti o farmaci al fine di controllarne sintomi e manifestazioni. Ad esempio, si possono utilizzare prodotti a base di acido salicilico o zinco ; mentre nei casi più gravi, è possibile ricorrere all'uso di farmaci corticosteroidi o antimicotici . In qualsiasi caso, sarà il medico dermatologo a decidere quale trattamento meglio si addice a ciascun paziente.

La dermatite del viso di tipo seborroico è molto comune nelle persone con pelle grassa , ma le cause esatte alla base della malattia non sono ancora state individuate con esattezza. Ad ogni modo, si ritiene che il disturbo possa scatenarsi in seguito ad infezioni sostenute da funghi appartenenti al genere Malassezia (M. furfur e M. globosa). Oltre a ciò, sono molteplici i fattori di rischio che possono essere implicati nell'insorgenza della dermatite del viso di tipo seborroico. Fra questi, ne ricordiamo alcuni:

La dermatite del viso di tipo seborroico si caratterizza per la presenza d' infiammazione e per la formazione e conseguente perdita di squame untuose . La pelle risulta fortemente irritata e arrossata; inoltre, spesso e volentieri, la malattia può essere associata a follicolite .

La dermatite seborroica , solitamente, si localizza a livello del cuoio capelluto, ma può manifestarsi anche nelle aree del volto maggiormente ricche di ghiandole sebacee , come ad esempio, in prossimità delle sopracciglia , dei solchi del naso , del mento o attorno alle orecchie .

Allo scopo di alleviare i sintomi e facilitare la guarigione, il medico potrebbe decidere di prescrivere al paziente l'uso di farmaci corticosteroidi per via topica , o eventualmente per via orale . Inutile ricordare che farmaci di questo tipo devono essere utilizzati solo se prescritti dal medico.

Il principale trattamento della dermatite da contatto risiede nell' evitare le sostanze "incriminate" (sia irritative che allergeniche) in grado di dare origine al disturbo. Per fare ciò, naturalmente, è necessario individuare con esattezza qual è l'agente responsabile dell'irritazione o della reazione allergica.

La dermatite del viso da contatto si caratterizza per la comparsa di rossore , irritazione , gonfiore , prurito anche molto intenso e formazione di vescicole . In alcuni casi, si può assistere anche a fenomeni di disepitelizzazione .

La dermatite del viso da contatto può manifestarsi in seguito al contatto con sostanze irritanti , oppure in seguito al contatto con sostanze allergeniche. Per tale ragione, è possibile distinguerne due forme: la dermatite irritativa da contatto (DIC) e la dermatite allergica da contatto (DAC). Per far sì che si manifesti questo tipo di dermatite del viso, generalmente, il contatto con le sostanze sopra citate deve essere diretto.

I farmaci corticosteroidi per uso topico vengono utilizzati nel trattamento di differenti tipi di dermatite del viso, questo perché tali farmaci sono dotati di una spiccata azione antinfiammatoria esercitata principalmente attraverso l'inibizione della sintesi di mediatori dell'infiammazione e attraverso la modulazione del sistema immunitario. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione, perciò, i corticosteroidi sono in grado di contrastare la tipica infiammazione che accompagna le varie forme di dermatite del viso e i conseguenti sintomi da essa indotti.

Il trattamento della dermatite di tipo atopico, solitamente, prevede l'utilizzo di farmaci corticosteroidi per uso topico . Nei casi più gravi, tuttavia, il medico potrebbe decidere di ricorrere all'uso di corticosteroidi per via orale, o addirittura all'uso di immunosoppressori (non sono farmaci di prima scelta).

Non esiste un'unica causa in grado di scatenare la dermatite del viso di tipo atopico. Difatti, si ritiene che la patologia possa essere scatenata da diversi fattori che concorrono l'un con l'altro. Fra questi, ricordiamo:

Solitamente, questa forma di dermatite compare in età pediatrica e raramente si manifesta in età adulta o avanzata.

La dermatite erpetiforme - anche nota come celiachia della pelle - è una forma di dermatite che colpisce raramente il viso, tuttavia, tale eventualità non può essere esclusa. La dermatite in questione è una malattia che insorge in pazienti affetti da celiachia. L'esordio avviene solitamente in giovane età o in età adulta; difficilmente compare in età avanzata o nei primi anni di vita.

La dermatite del viso di tipo erpetiforme si manifesta con arrossamento, formazione di bolle sierose e vescicole. Tali manifestazioni sono spesso associate a sintomi come prurito (anche molto forte), oppure bruciore.

La dermatite del viso di tipo erpetiforme viene da molti considerata come l'effetto cutaneo dell'intolleranza al glutine. Difatti, i pazienti colpiti da questa malattia sono affetti anche da celiachia; tuttavia, non tutti i celiaci sono affetti da dermatite erpetiforme. Ad ogni modo, nell'eziologia del disturbo vi è la presenza di una componente genetica, poiché la malattia si caratterizza per particolari mutazioni localizzate sul medesimo gene implicato nell'eziologia della celiachia.

Il trattamento principale della dermatite del viso di tipo erpetiforme consiste nell'evitare totalmente gli alimenti contenenti glutine. Seguendo una dieta idonea per la celiachia, difatti, le manifestazioni cutanee dovrebbero attenuarsi e risolversi. Se ciò non dovesse accadere, è necessario chiedere l'intervento del medico.

