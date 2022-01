La dermatite seborroica è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce in particolar modo, ma non solo, il volto e il cuoio capelluto .

La quantità di sebo ed i lieviti del genere Malassezia (normalmente presenti sulla cute come flora saprofita ) sembrano ricoprire una certa importanza nella patogenesi della dermatite seborroica. La risposta immunitaria a quest'ultimi provoca, in particolare, irritazione della pelle: le cellule, in seguito allo sfaldamento accelerato a cui sono sottoposte, producono squame untuose e gialle, che si manifestano sotto forma di crosticine.

Le cause della dermatite seborroica sono ancora in parte da chiarire, ma sembra sia dovuta a una serie di fattori ambientali, genetici, endocrini ed alimentari.

Trattamento

Come curare la Dermatite Seborroica

Per la dermatite seborroica non esiste una cura definitiva, ma è possibile migliorarla seguendo un trattamento con prodotti specifici a base di sostanze ad azione antiseborroica ed antimicotica sotto forma di creme da applicare localmente o in compresse, come ad esempio, lo zinco piritione, il solfuro di selenio e il ketoconazolo. Quando strettamente necessario e solo per brevi periodi, potrebbe essere indicato dal medico il ricorso a cortisonici. Quest'ultimi farmaci alleviano più velocemente il dolore, ma aumentano la sensibilità della pelle e nel medio termine presentano effetti collaterali.

Se colpisce il cuoio capelluto, si possono usare shampoo allo zinco o al solfuro di selenio, che hanno azione antimicotica e seboregolatrice. Recentemente, la fototerapia si è dimostrata utile nel trattamento della dermatite seborroica.

Dermatite Seborroica: Rimedi quotidiani

La prevenzione degli episodi di riacutizzazione consiste innanzitutto nel limitare i fattori scatenanti o predisponenti. Cedere alla tentazione di grattarsi, ad esempio, ostacola la corretta guarigione delle placche.

Allo stesso modo, andrebbero evitati i prodotti potenzialmente irritanti:

Per il bagno, evitare saponi e detergenti troppo aggressivi, risciacquate il corpo e il cuoio capelluto abbondantemente dopo il loro utilizzo. Meglio optare per detergenti delicati e lenitivi ad elevata tollerabilità cutanea: senza profumi, senza conservanti, senza tensioattivi.



Indossare abiti di cotone (in particolare, nei pazienti con la dermatite seborroica al torace)

In caso presenza di squame, applicare con delicatezza da 1 a 2 volte al giorno un idratante che mantenga l'infiammazione sotto controllo.

Al sole, applicare un solare protettivo non troppo untuoso. Dopo un bagno in mare, sciacquare la pelle con acqua corrente per eliminare la salsedine che ha un effetto irritante e disidratante.

