Dermatite Seborroica: Terapie e Rimedi Naturali

Cos'è la Dermatite Seborroica La dermatite seborroica rispecchia una condizione piuttosto comune, una malattia dal decorso cronico-recidivante che interessa principalmente il cuoio capelluto.

Proprio a causa di questo carattere cronico-recidivante, risulta molto difficile eradicare il disturbo e le probabilità di una risoluzione totale sono molto basse. Nonostante le premesse, uno specialista può sicuramente indirizzare il soggetto ad una terapia utile per alleggerire la manifestazione seborroica, controllando sintomi quali prurito, fastidio, irritazione ed infiammazione, con squame cutanee untuose e crosticine gialle decisamente anti estetiche. Shutterstock Come avviene per molte altre malattie della pelle, il trattamento della dermatite seborroica non necessita solo ed esclusivamente di terapie farmacologiche e/o rimedi naturali, ma richiede, innanzitutto, uno stile di vita sano caratterizzato da una corretta alimentazione e privo di cattive abitudini. Di seguito, tutti questi aspetti, così come i possibili trattamenti e rimedi naturali per la dermatite seborroica saranno analizzati più in profondità. Per approfondire: Dermatite Seborroica

Alimentazione Dermatite Seborroica e Dieta Come accennato, nella maggior parte dei disturbi cutanei di bassa entità, l'alimentazione gioca un ruolo importante: un regime alimentare ricco di grassi saturi e zuccheri, infatti, potrebbe essere in grado di potenziare la condizione patologica se la dermatite seborroica è già in atto.

Oltre agli zuccheri, sembra che anche i prodotti lievitati e i latticini possano essere in un qualche modo coinvolti in un eventuale peggioramento della patologia.

È buona abitudine consumare pesce azzurro, ricco di acidi grassi polinsaturi (omega 3, in particolare), che concorrono, in parte, ad alleviare il problema.

Abitudini Scorrette Solitamente, un soggetto affetto da dermatite seborroica presenta l'abitudine di accarezzarsi continuamente i capelli, vizio sicuramente gradito da chi lo esegue, ma non certo dai capelli: per quanto le mani possano essere pulite, infatti, uno strato di grasso naturale è sempre presente. Toccando i capelli con le mani, il grasso vi si trasferisce e il risultato sarà un appesantimento evidente dei capelli. Questa consuetudine dovrebbe essere evitata, in particolar modo dai soggetti con dermatite seborroica, poiché peggiora il disturbo, o lo favorisce. Altra abitudine decisamente sbagliata è quella di ricorrere a lavaggi troppo frequenti ed eccessivamente aggressivi nel tentativo di allontanare l'untuosità che caratterizza il cuoio capelluto di chi è affetto da dermatite seborroica; questa cattiva abitudine, infatti, invece di risolvere il problema, non farà altro che peggiorarlo, irritando ancora di più la cute che già di per sé è molto sensibile.

Se necessario, sarà il medico a prescrivere lozioni e shampoo a base di determinati principi attivi che possono aiutare il paziente a ridurre le manifestazioni tipiche di questo disturbo cutaneo.