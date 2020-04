Il termine atopica è stato coniato nel 1923 da A. Coca e R. Cooke. Qualche anno prima, verso la fine del 1800, i dermatologi Leonard Marie Lucien Jacquet e Lois Anne Jean Brocq costatarono come questa patologia cutanea fosse spesso associata ad una forte e marcata componente emotiva; a tal proposito, quella che oggi conosciamo come dermatite atopica fu originariamente chiamata neurodermite disseminata.

La dermatite atopica (o eczema atopico) è un disturbo infiammatorio della pelle , non infettivo, il cui esordio coincide spesso con l'età pediatrica. Questa malattia tende a diventare cronica, anche se può andare in completa remissione per lunghi periodi di tempo; le manifestazioni tipiche dell' infiammazione della pelle ( prurito , eritema, secchezza, desquamazione, crosticine) possono comunque ricomparire all'improvviso, per l'azione di determinati fattori corresponsabili e favorenti.

La dermatite atopica è una tra le condizioni più problematiche nei Paesi industrializzati, tanto che colpisce circa il 20% dei bambini ed il 3% degli adulti. In base alle statistiche, i casi di asma connessi alla dermatite atopica sono tre volte superiori nei paesi ricchi rispetto ai paesi in via di sviluppo. Statisticamente, è stata registrata una maggior incidenza di dermatite atopica in soggetti particolarmente sensibili a disturbi allergici come asma o febbre da fieno .

Sicuramente i lattanti sono esposti ad un maggior rischio: il loro sistema immunitario non è ancora ben formato, per questo motivo le probabilità di contrarre dermatite atopica nei primi mesi di vita risultano elevate.

Caratteristiche della Dermatite Atopica

La dermatite atopica si distingue dalle altre forme di dermatite per il fatto che le manifestazioni cutanee ad essa correlate non coincidono con le aree in cui una data sostanza è posta a contatto con la pelle. La dermatite atopica non si manifesta solo a livello cutaneo, ma progredisce intaccando anche le mucose: come sopra accennato, infatti, nella maggior parte dei soggetti affetti sono ricorrenti episodi di asma, rinite e rino-congiuntivite allergica, in concomitanza con eruzioni cutanee e prurito.

Esordio ed Evoluzione

Nella maggioranza dei casi, l'esordio della dermatite atopica avviene entro i primi cinque anni di vita, mentre di rado questa malattia esordisce in età adulta o avanzata.

In linea generale, nelle fasi iniziali, la dermatite atopica si manifesta con secchezza della pelle, arrossamento e prurito a livello del viso, delle gambe e del tronco.

Successivamente, con la crescita, la dermatite tende a colpire le stesse aree, però la cute appare più secca e tende a desquamarsi. Ad ogni modo, in alcuni casi la malattia tende a scomparire spontaneamente nell'adolescenza.

Tuttavia, il decorso della dermatite atopica tende comunque ad essere cronico-recidivante. Ciò significa che a periodi di miglioramento si alternano periodi in cui il disturbo si riacutizza in maniera più o meno grave.

Se la dermatite persiste anche dopo la pubertà, quindi cronicizza, nell'adulto la situazione potrebbe peggiorare esponenzialmente, intaccando anche le palpebre, la testa e gli angoli della bocca: queste aree si caratterizzano per la comparsa di gonfiore, secchezza e prurito permanente ed implacabile.