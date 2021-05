Dentifricio Bambini: i 5 Migliori secondo le Recensioni Amazon

Migliori dentifrici per bambini: come si riconoscono

La corretta igiene orale, si sa, è una delle prime buone abitudini da insegnare ai bambini. Per prendersi cura al meglio dei primi dentini, però, oltre a conoscere le regole principali, è necessario scegliere anche i prodotti giusti a partire dal classico dentifricio.

Come si sceglie dunque un dentifricio adatto ai bambini?

La prima regola è tenere in considerazione l'età del piccolo: in genere gli esperti raccomandano fino ai 2 anni, età in cui i bimbi non sanno ancora gestire la deglutizione, l'utilizzo del semplice spazzolino o degli appositi ditalini di gomma da strofinare sulle gengive, e solo a partire dai tre anni l'utilizzo di un dentifricio vero e proprio. Oggi tuttavia in commercio è possibile trovare prodotti specifici, pensati anche per i primi 12 mesi.

Come devono essere formulati i dentifrici per bambini? Un aspetto importante riguarda la presenza di fluoro, indispensabile per la salute dello smalto dei denti poiché in grado di contrastare l'acidità nel cavo orale: per non sbagliare, è bene puntare su dentifrici con un contenuto di fluoro adeguato a seconda dell'età oppure con sostanze che possano sostituire l'azione del fluoro.

Inoltre, è bene ricordare che il dentifricio adatto ai bambini deve avere un buon sapore, così da renere più piacevole il lavaggio dei denti, ma non deve essere confuso con una caramella o un dolce: via libera allora a dentifrici aromatizzati al sapore di fragola o arancia, prestando però attenzione ai conservanti - deve essercene al massimo uno - meglio se di uso alimentare e ai coloranti che invece non devono essere presenti.

Per facilitare la scelta, di seguito riportiamo i 5 migliori dentifrici per bambini che è possibile acquistare anche su Amazon.