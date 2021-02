Il dentifricio al fluoro interviene efficacemente nella profilassi delle carie solo se utilizzato regolarmente ed in modo adeguato . Non ha senso usare il dentifricio al fluoro quando la pulizia dentale quotidiana viene eseguita velocemente, peggio ancora se i denti vengono spazzolati orizzontalmente o verso la gengiva. Per sfruttare al massimo l'efficacia di un dentifricio, è indispensabile porre particolare cura anche nell'utilizzo degli altri strumenti base dell'igiene dentale, ovvero spazzolino , filo interdentale (o scovolino ) e colluttorio .

Da vent'anni a questa parte, gli interventi di otturazione e devitalizzazione richiesti per trattare le carie sono nettamente diminuiti. Questo cambiamento sembra trovare giustificazione nell' utilizzo regolare di dentifrici arricchiti in fluoro.

Nei dentifrici al fluoro, quest'ultimo non viene addizionato come tale, ma sotto forma di sali solubili . Le fonti più comuni di fluoro utilizzate nella preparazione dei dentifrici contenenti questo minerale sono:

Concentrazione e Composizione

Quanto Fluoro c’è nei Dentifrici: la Concentrazione

Espressa in parti per milione (ppm), la concentrazione di fluoro (o meglio di fluoruro) in un dentifricio dovrebbe sempre essere specificata in etichetta, al fine di informare il consumatore sulla qualità del prodotto.

Spesso, però, in etichetta, la quantità di minerale addizionata viene riportata solamente in percentuale: com'è possibile convertire un valore percentuale in ppm?

La seguente tabella può chiarire il concetto.

Tipo di sale di fluoro contenuto nel dentifricio Percentuale presente nel dentifricio Corrispettiva quantità espressa in ppm Fluoruro di sodio 0,32% 1500 ppm 0,22% 1000 ppm 0,11% 500 ppm Sodio monofluorofosfato 1,14% 1500 ppm 0,76% 1000 ppm 0,38% 500 ppm

L'Unione Europea ha vietato l'immissione sul mercato di dentifrici contenenti una quantità di fluoruro superiore a 1500 ppm.

I dentifrici di buona qualità devono contenere una giusta concentrazione di fluoruro, che non deve essere eccessiva, ma nemmeno troppo bassa.

La maggior parte dei dentifrici al fluoro contiene una quantità di fluoruro variabile da 1.000 a 1.100 ppm.