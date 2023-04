Cause di denti scheggiati

I denti scheggiati riconoscono nelle cadute accidentali a terra il principale agente causale. Similmente, un dente si può scheggiare sgranocchiando cibi croccanti e duri come frutta secca, torrone, ghiaccio o quant'altro. Non è raro notare uno o più denti scheggiati nei sorrisi dei bambini: i giochi all'aperto, come altalene, scivoli e rincorse, sono infatti i nemici più pericolosi per l'incolumità strutturale del dente; comunque si sa, i denti dei bambini sono fragili, dunque predisposti alla rottura: talvolta, è sufficiente anche un lieve trauma alla bocca (come rosicchiare l'estremità di una penna) per scheggiare e rovinare un dente. Quando si diventa un po' più grandi, invece, il pericolo-altalene per i denti viene sostituito dal pericolo-sport. Difatti, alcune pratiche sportive che prevedono una certa "violenza" - come rugby, pugilato, kick-boxing e hockey - mettono a serio rischio l'estetica del sorriso di chi le pratica, in quanto le probabilità di scheggiare o rompere un dente sono piuttosto elevate.

Proprio come i bambini, anche gli anziani corrono un rischio più elevato di scheggiare un dente. Durante la senescenza, i denti diventano più fragili, dunque soggetti alla rottura. Per questa ragione, i denti degli anziani possono scheggiarsi più facilmente masticando un alimento croccante o troppo duro.

Da ultimo, ma non certo per importanza, l'urto prodotto da violenti incidenti in auto, in moto o in bici può danneggiare e scheggiare anche i denti più sani, indipendentemente dall'età del malcapitato.