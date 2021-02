Non sempre i molari posti alle estremità (noti come "terzo molare" o più semplicemente denti del giudizio) si sviluppano: spesse volte, infatti, accade che uno o più denti del giudizio manchino di spuntare. Diversamente, chi possiede più denti del giudizio, è spesso costretto a sottoporsi ad un intervento di estrazione dentale , dato che questi denti permanenti, spingendo sulla dentatura, possono esser causa di denti storti o malocclusione dentale .

È comunque doveroso precisare che, non sempre, la caduta (fisiologica) dei denti da latte è spontanea; le cadute a cui sono spesso soggetti i bambini, infatti, tendono a favorire e accelerare i tempi di caduta dei denti da latte (oltre a rappresentare un fattore di rischio per la scheggiatura o la rottura).

Non è raro osservare qualche "buchetto" nel sorriso dei bambini: questo fenomeno è assolutamente normale . Inoltre, non c'è motivo di allarmarsi se, improvvisamente, un dente da latte diviene poco stabile, barcolla e cade.

Cura e Pulizia

Denti da Latte: perché è importante Curarli e Pulirli?

È opinione comune che i denti da latte, essendo appunto destinati alla caduta, non debbano essere curati.

In realtà, è estremamente importante prevenire eventuali patologie dentali - come ad esempio le carie – per almeno due motivi:

I denti da latte sono più fragili e più facilmente aggredibili rispetto a quelli permanenti; per questa ragione, sono più esposti al rischio d'infezione e dolore;

Colpiti da processi cariogeni e non curati, i denti da latte malati cadono più velocemente rispetto a quelli sani.

La caduta precoce di un dente da latte può ripercuotersi negativamente nel lungo termine, causando problemi di allineamento/occlusione nella bocca del futuro paziente adulto.

Per approfondire: