Denosumab: Come si Assume, Effetti Collaterali e Controindicazioni

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Denosumab: per cosa si usa? Come accennato, il denosumab può essere utilizzato per il trattamento di diversi disturbi e patologie che interessano il tessuto osseo. Nel dettaglio, alla giusta posologia, il principio attivo può essere impiegato per: Trattare l'osteoporosi in pazienti nelle donne in post-menopausa e in pazienti adulti di sesso maschile per ridurre il rischio di fratture;

in pazienti nelle donne in post-menopausa e in pazienti adulti di sesso maschile per ridurre il rischio di fratture; Trattare la perdita ossea negli uomini provocata da una riduzione dei livelli ormonali (testosterone) dovuta a chirurgia o a terapia farmacologica contro il cancro della prostata;

provocata da una riduzione dei livelli ormonali (testosterone) dovuta a chirurgia o a terapia farmacologica contro il cancro della prostata; Trattare la perdita ossea dovuta al trattamento a lungo termine con corticosteroidi in pazienti ad aumentato rischio di fratture;

dovuta al trattamento a lungo termine con in pazienti ad aumentato rischio di fratture; Ridurre la degradazione ossea causata da metastasi ossee o dovuta al tumore a cellule giganti dell'osso ;

causata da o dovuta al ; Prevenire gravi complicazioni causate dalle metastasi ossee (ad esempio, fratture, pressione sul midollo osseo o necessità di ricevere radioterapia o chirurgia). Il denosumab può anche essere utilizzato nel trattamento del tumore a cellule giganti dell'osso che non può essere trattato chirurgicamente o dove la chirurgia non rappresenta l'opzione migliore, negli adulti e negli adolescenti le cui ossa hanno smesso di crescere.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Denosumab e Altri Farmaci Prima di iniziare ad assumere il denosumab è necessario informare il medico se si stanno assumendo altri farmaci, quali: Altri medicinali contenenti denosumab;

Bifosfonati. Ad ogni modo, è assolutamente necessario e indispensabile informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come Agisce Come Funziona il Denosumab e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il denosumab è un anticorpo monoclonale che espleta la sua azione terapeutica legandosi con elevata affinità e in maniera altamente specifica al RANKL (Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B Ligand). Shutterstock In questo modo, il denosumab impedisce il legame del RANKL con il suo recettore RANK (Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B) espresso sulla superficie degli osteoclasti e dei loro precursori. La mancata interazione fra RNKL e RANK inibisce la formazione, la funzionalità e la sopravvivenza degli osteoclasti, riducendo in tal modo il riassorbimento osseo e la distruzione ossea indotta dal cancro.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Usa il Denosumab e in quale Dosaggio? Il denosumab deve essere somministrato per via sottocutanea, difatti, i medicinali che lo contengono sono in forma di soluzione iniettabile (Xgeva®) o soluzione iniettabile in siringhe preriempite (Prolia®). Impiego del Denosumab in presenza di metastasi ossee e tumore a cellule giganti dell'osso Quando il denosumab viene impiegato in pazienti con metastasi ossee o tumore a cellule giganti dell'osso, il farmaco deve essere somministrato sotto la responsabilità di un operatore sanitario. La dose raccomandata è di 120 mg di principio attivo una volta ogni 4 settimane, da somministrarsi come singola iniezione sottocutanea. Nel caso del trattamento del tumore a cellule giganti dell'osso, il paziente riceverà una dose addizionale 1 settimana e 2 settimane dopo la prima dose. Utilizzo del Denosumab contro l'osteoporosi e la degradazione ossea Nel trattamento dell'osteoporosi la dose raccomandata è di una siringa preriempita contenente 60 mg di principio attivo da somministrarsi una volta ogni 6 mesi come singola iniezione sottocutanea. I punti più adatti per l'iniezione sono la parte superiore delle cosce e l'addome. Se a fare l'iniezione è una terza persona, questa può essere praticata anche nella parte esterna superiore del braccio. Dentro la confezione di denosumab per il trattamento dell'osteoporosi (Prolia®) sono presenti adesivi rimovibili che possono essere utilizzati per contrassegnare sul calendario la data dell'iniezione successiva. L'iniezione può essere praticata dal paziente o da chi lo assiste solo dopo aver ricevuto e compreso tutte le indicazioni del medico. In caso di dubbi, si raccomanda di rivolgersi nuovamente a questa figura sanitaria e di leggere le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale. Se ci si dimentica di assumere una dose di denosumab, l'iniezione deve essere fatta il prima possibile. Successivamente, le iniezioni dovranno essere effettuate ogni 6 mesi dalla data dell'ultima iniezione. In caso di dubbi, si rinnova l'invito a rivolgersi al medico. Nota bene Durante il trattamento con denosumab è necessario assumere supplementi di calcio e vitamina D.

Gravidanza e Allattamento Il Denosumab può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso del denosumab nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno non è stato studiato; per tale ragione, l'impiego del principio attivo in questa categoria di pazienti non è raccomandato. Se esiste la possibilità di rimanere incinta durante il trattamento è opportuno informarne il medico, così come il medico deve essere informato nel caso in cui inizi una gravidanza meno di 5 mesi dopo aver interrotto l'assunzione del denosumab.