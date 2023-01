Delorazepam: a cosa serve? Come funziona?

Che cos'è il Delorazepam e caratteristiche generali Il delorazepam è un principio attivo appartenente al gruppo delle benzodiazepine. Da somministrarsi per via orale o parenterale, il delorazepam trova impiego nel trattamento di ansia e disturbi ad essa associati, disturbi del sonno ed epilessia (solo uso parenterale). Il delorazepam è contenuto in diversi medicinali per l'acquisto dei quali è necessaria la presentazione della ricetta medica (generalmente, di tipo ripetibile - RR - per i medicinali ad uso orale e di tipo non ripetibile - RNR - per quelli ad uso parenterale). I medicinali in questione sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a carico del cittadino. Esempi di medicinali contenenti Delorazepam Delorazepam Altrer®

Delorazepam Aurobindo®

Delorazepam Doc®

Delorazepam Eg®

Delorazepam Mylan®

Delorazepam Sandoz®

Delorazepam Zentiva®

EN® Shutterstock Delorazepam - Struttura chimica

A cosa serve il Delorazepam? Indicazioni terapeutiche del Delorazepam: quando si usa? Il delorazepam per uso orale (compresse e gocce orali) è indicato per il trattamento di: Ansia, disturbi ad essa associati e tensione;

Insonnia. Il delorazepam somministrato per via parenterale (iniezione intramuscolare, iniezione o infusione endovenosa), invece, è indicato nel trattamento di: Ansia, disturbi ad essa associati e tensione;

Disturbi del sonno;

Epilessia. Inoltre, il delorazepam per via parenterale può anche essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale medico od operatori sanitari per la preparazione del paziente ad esami endoscopici o prima di interventi chirurgici.

Avvertenze e precauzioni Cosa sapere prima di ricevere il trattamento con Delorazepam? Prima di iniziare una trattamento a base di delorazepam, è importante informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia. È particolarmente importante informare il medico se: Si soffre o si è sofferto di problemi epatici, renali e/o cardiaci;

Si soffre o si è sofferto di bassa pressione sanguigna;

Si hanno difficoltà respiratorie o si sono manifestate in passato;

Si ha, o si ha una storia, di dipendenza da alcool o da droghe;

Si soffre o si è sofferto in passato di disturbi psichiatrici, depressione e/o pensieri suicidi;

Si è anziani, poiché possono verificarsi effetti indesiderati che aumentano il rischio di cadute (ad esempio, capogiri, sonnolenza, debolezza muscolare, ecc.). Inoltre, prima di assumere il delorazepam è opportuno sapere che esso può causare: Tolleranza , dipendenza e sindrome da astinenza (quest'ultima può insorgere nel caso in cui si sia instaurata una dipendenza o nel caso in cui la dose di delorazepam assunta venga ridotta troppo velocemente);

, e (quest'ultima può insorgere nel caso in cui si sia instaurata una dipendenza o nel caso in cui la dose di delorazepam assunta venga ridotta troppo velocemente); Sintomi da rimbalzo (ricomparsa o peggioramento dei sintomi che hanno reso necessario l'uso del delorazepam; per evitare ciò, la sospensione del trattamento con delorazepam deve essere effettuata in maniera graduale);

(ricomparsa o peggioramento dei sintomi che hanno reso necessario l'uso del delorazepam; per evitare ciò, la sospensione del trattamento con delorazepam deve essere effettuata in maniera graduale); Episodi di amnesia totale o parziale, amnesia anterograda (per evitare, o comunque ridurre questo effetto, si consiglia di assumere il delorazepam prima di andare a dormire);

totale o parziale, amnesia anterograda (per evitare, o comunque ridurre questo effetto, si consiglia di assumere il delorazepam prima di andare a dormire); Effetti indesiderati di tipo psichico come irrequietezza, irritabilità, aggressività, agitazione, autolesionismo, incubi o allucinazioni, alterazioni del comportamento e della memoria, sonnambulismo, svenimento;

come irrequietezza, irritabilità, aggressività, agitazione, autolesionismo, incubi o allucinazioni, alterazioni del comportamento e della memoria, sonnambulismo, svenimento; Effetti indesiderati capaci di alterare le capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari, come ad esempio, alterazioni della concentrazione, perdita di memoria, sedazione, ecc. Per tale ragione, dopo l'assunzione del delorazepam, è necessario attendere almeno 12 ore prima di effettuare simili attività. Per saperne di più sui sopra menzionati effetti e per conoscere le avvertenze e le precauzioni all'uso del delorazepam ci si può rivolgere al medico che ha prescritto il medicinale che lo contiene; informazioni dettagliate, inoltre, sono riportate sul foglietto illustrativo dello stesso.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Delorazepam e altri farmaci o prodotti A causa delle possibili interazioni, prima di assumere il delorazepam, il medico deve essere informato se si stanno assumendo o sono stati da poco assunti farmaci quali: Farmaci capaci di agire sul sistema nervoso, quali sono gli antipsicotici, gli ipnotico-sedativi, gli ansiolitici, gli analgesici narcotici, gli anestetici e gli antistaminici con azione sedativa;

Farmaci antidepressivi;

Farmaci antiepilettici;

Farmaci per la cura dell'asma bronchiale (come ad esempio, la teofillina, l'aminofillina);

Analgesici oppioidi (l'uso in concomitanza a delorazepam può essere valutato solo quando non sono possibili altre opzioni di trattamento; questo perché l'uso concomitante può determinare l'insorgenza di effetti pericolosi per la salute). Ad ogni modo, prima di iniziare la terapia con i medicinali a base di delorazepam attraverso qualsiasi via di somministrazione, il medico deve comunque essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc. Delorazepam ed alcool Durante il trattamento con delorazepam è necessario evitare l'assunzione di alcool e di prodotti o farmaci che lo contengono a causa degli effetti indesiderati che possono manifestarsi.

Sovradosaggio da Delorazepam In caso di sovradosaggio da delorazepam possono manifestarsi sintomi quali: Sonnolenza e stanchezza;

Difficoltà di coordinazione;

Disturbi visivi (visione offuscata);

Confusione mentale;

Letargia. Nei casi più gravi possono insorgere: Sonno profondo;

Perdita di coscienza;

Ipotensione;

Debolezza muscolare (ipotonia);

Difficoltà respiratorie o coma. Dosi eccessive di delorazepam possono portare anche alla morte dell'individuo. Alla luce di quanto appena detto e della gravità dei suddetti sintomi, pertanto, appare chiaro quanto sia importante contattare immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino pronto soccorso nel caso in cui si siano assunte dose eccessive di delorazepam.

Come agisce? Delorazepam meccanismo d'azione: come funziona? Il delorazepam è una benzodiazepina che - analogamente agli altri principi attivi appartenenti a questo gruppo di farmaci - è in grado di esercitare un'azione ansiolitica, ipnoinducente, miorilassante ed anticonvulsivante. Esso, come le altre benzodiazepine, espleta la sua azione interagendo con il recettore per l'acido gamma-amminobutirrico (GABA) di tipo A (recettore GABA-A), dove è presente un sito di legame specifico per le benzodiazepine. Il GABA, infatti, è il neurotrasmettitore inibitorio più importante del nostro sistema nervoso centrale; il delorazepam, legandosi al suo recettore, lo attiva, promuovendo in questo modo la cascata di segnali inibitori indotta dallo stesso GABA e determinando un effetto terapeutico nei confronti di disturbi ansiosi, disturbi del sonno ed epilessia.

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra il Delorazepam? Il delorazepam è disponibile in svariati medicinali in forma di compresse per uso orale o gocce orali, oppure in forma di soluzione iniettabile da somministrarsi tramite iniezione intramuscolare, o tramite iniezione o infusione endovenosa. La tipologia di formulazione farmaceutica da impiegare, così come la posologia del delorazepam verranno stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente in funzione della patologia o disturbo che si necessita trattare, in funzione della gravità dei sintomi manifestati e a seconda delle condizioni di salute generali dello stesso paziente.

Gravidanza e allattamento Il Delorazepam può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Poiché le benzodiazepine come il delorazepam possono causare danni al feto e vengono escrete nel latte materno, il loro impiego dovrebbe essere evitato nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno. Per il chiarimento di qualsiasi dubbio, chiedere consiglio al medico o al proprio specialista di riferimento.