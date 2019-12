Deferasirox: Cos'è e Perché si Assume

Generalità

Il deferasirox è un principio attivo utilizzato per rimuovere l'eccesso di ferro dall'organismo.

Deferasirox - Struttura Chimica

Difatti, il deferasirox è un chelante del ferro che si lega al metallo presente in eccesso nell'organismo, promuovendone l'eliminazione principalmente attraverso le feci.

Per espletare la sua azione, deve essere assunto per via orale; i medicinali che lo contengono sono infatti formulati in forma di compresse, compresse dispersibili e granulato per uso orale. In Italia, il deferasirox è disponibile nella specialità medicinale avente nome commerciale Exjade®.

Per essere venduti, i medicinali a base di deferasirox necessitano di presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa o RNRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti); essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale.