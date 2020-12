Il decotto di zenzero non deve essere confuso con l' infuso di zenzero. Difatti, benché si tratti sempre di una preparazione liquida ottenuta dal rizoma della pianta, il procedimento per la sua preparazione è totalmente diverso, così come possono essere diverse la quantità e la qualità dei principi attivi estratti .

Tuttavia, come si vedrà nel corso dell'articolo, attraverso l'operazione di decozione non è possibile estrarre tutti quanti i principi attivi, di conseguenza, anche le proprietà finali della preparazione saranno inferiori rispetto a quelle del rizoma intero o polverizzato.

Inoltre, visto il solvente utilizzato, i principi attivi che verranno estratti saranno prevalentemente di natura idrofila; mentre eventuali principi attivi di natura idrofoba non si discioglieranno in acqua, se non in quantità irrisorie.

L'operazione di decozione è un'estrazione più energica rispetto a quella ottenuta con l'infuso e, per questo motivo, si rende particolarmente adatta per estrarre principi attivi da droghe consistenti, come radici, cortecce e rizomi, all'interno dei quali l'acqua potrebbe penetrare difficilmente. Tuttavia, a causa del prolungato riscaldamento ad alta temperatura, con la decozione si può compromettere l'integrità di eventuali sostanze termolabili.

Il decotto di zenzero è una preparazione estemporanea e deve essere preparato e consumato al momento. Tuttavia, qualora non si riuscisse ad assumere immediatamente il decotto di zenzero, esso dovrebbe essere conservato in frigorifero per al massimo 24 ore.

Caratteristiche e Proprietà

Quali sono le Caratteristiche e le Proprietà attribuite al Decotto di Zenzero?

Il decotto di zenzero è una preparazione liquida di colore giallo-arancio dalle tonalità più o meno scure, variabili in funzione del tipo e della quantità di rizoma utilizzato.

Il sapore del decotto di zenzero, naturalmente, richiama quello del rizoma della pianta, quindi, potrebbe essere definito come speziato e pungente.

Le proprietà attribuite al decotto di zenzero sono principalmente digestive e "riscaldanti" e sono imputabili ai gingeroli contenuti nel rizoma ed estratti, in parte, mediante la decozione.

Tali proprietà, peraltro, sono state confermate da diversi studi, tanto che la Commissione E Tedesca ha ufficialmente approvato l'uso dello zenzero per contrastare la dispepsia.

Altre proprietà attribuite al decotto di zenzero sono quelle antinfiammatorie, tuttavia non adeguatamente confermate, cui si aggiungono ipotetiche proprietà espettoranti attribuitegli dalla medicina popolare. Per questo motivo, il decotto di zenzero viene utilizzato dalla medicina tradizionale per il trattamento dei disturbi da raffreddamento.

Curiosità Nella medicina popolare si utilizza anche la corteccia dello zenzero per la preparazione di decotti che vengono utilizzati come rimedi naturali contro la febbre (tuttavia, le proprietà febbrifughe dello zenzero non sono state confermate).

Decotto di Zenzero contro Nausea e Vomito

Secondo alcuni, il decotto di zenzero sarebbe efficace anche nel prevenire e contrastare la nausea e il vomito, in particolare, quelli indotti da cinetosi. In verità, questa credenza non è del tutto vera. Difatti, benché sia stato scientificamente provato che gli estratti ottenuti dal rizoma di zenzero - standardizzati e titolati in gingeroli - sono effettivamente in grado di controllare i suddetti disturbi, lo stesso non si può dire del decotto di zenzero. Con la decozione, infatti, non è possibile estrarre le sufficienti quantità di principi attivi necessarie per lo svolgimento di una simile attività terapeutica. Perciò, non è possibile conoscere quanti e quali principi attivi si stanno assumendo.

Qualora si volesse impiegare lo zenzero contro nausea e vomito, pertanto, sarebbe meglio ricorrere all'uso della droga polverizzata e standardizzata in gingeroli. A tal proposito, si segnala che in commercio esistono numerosi integratori alimentari a base di zenzero in forma di opercoli o compresse indicati proprio per il trattamento di questi disturbi.