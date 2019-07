Il dapagliflozin è indicato per trattare il diabete mellito di tipo 2 nei pazienti in cui la dieta, l'esercizio fisico e l'eventuale riduzione di peso corporeo non sono in grado di tenere sotto controllo la malattia, così come nei pazienti in cui l'uso di altri farmaci antidiabetici non permette un adeguato controllo della glicemia. Il dapagliflozin può essere somministrato sia in monoterapia che in terapia di associazione con altri antidiabetici orali o per uso parenterale (come l'insulina e i mimetici dell'incretina, anche noti come analoghi di GLP-1).

Infine, ricordiamo che il dapagliflozin può essere utilizzato anche nei pazienti intolleranti alla metformina.