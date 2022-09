Dapagliflozin: a cosa serve? Quali sono gli effetti collaterali?

A cosa serve Indicazioni terapeutiche del Dapagliflozin: per cosa si usa? Il dapagliflozin è indicato per trattare il diabete mellito di tipo 2 nei pazienti in cui la dieta, l'esercizio fisico e l'eventuale riduzione di peso corporeo non sono in grado di tenere sotto controllo la malattia, così come nei pazienti in cui l'uso di altri farmaci antidiabetici non permette un adeguato controllo della glicemia. Il dapagliflozin può essere somministrato sia in monoterapia che in terapia di associazione con altri antidiabetici orali o per uso parenterale (come l'insulina e i mimetici dell'incretina, anche noti come analoghi di GLP-1). Infine, ricordiamo che il dapagliflozin può essere utilizzato anche nei pazienti intolleranti alla metformina. Nota Bene Il trattamento dietetico e l'attività fisica NON devono essere interrotti nemmeno quando si stanno assumendo farmaci antidiabetici. Difatti, questi ultimi devono essere associati a dieta normoglicemizzante e regolare esercizio fisico e non essere utilizzati in alternativa ad essi.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Dapagliflozin e altri farmaci Prima di cominciare la terapia antidiabetica con dapagliflozin, è importante informare il medico se si stanno assumendo - o sono stati recentemente assunti - farmaci, quali: Diuretici ;

; Altri antidiabetici, come sulfoniluree e insulina. In qualsiasi caso, è necessario comunicare al medico se si stanno assumendo, o se sono stati assunti da poco, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non indicati nel soprastante elenco - compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come agisce Come funziona il Dapagliflozin e con quale meccanismo d'azione agisce? Il dapagliflozin è un inibitore selettivo del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT-2) localizzato a livello a renale. Questo trasportatore è il principale responsabile del riassorbimento del glucosio dal filtrato glomerulare alla circolazione ematica. I pazienti affetti da diabete di tipo 2 hanno un alto riassorbimento di glucosio nei reni anche se è presente l'iperglicemia. Il dapagliflozin, inibendo SGLT-2, riduce il riassorbimento del glucosio favorendone così l'escrezione urinaria (aumento della glicosuria). A causa di questo meccanismo d'azione, i pazienti in terapia con dapagliflozin risulteranno essere positivi agli zuccheri nelle urine.

Dosaggio e modo d'uso Come si assume il Dapagliflozin e in quale dose? Il dapagliflozin è disponibile in forma di compresse per uso orale che devono essere deglutite intere con mezzo bicchiere d'acqua. Il principio attivo può essere assunto, indifferentemente, con o senza cibo e in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, è consigliabile prendere le compresse ogni giorno alla stessa ora. Il dosaggio di dapagliflozin abitualmente impiegato è di 10 mg al giorno. In caso di pazienti con problemi epatici, il medico può decidere di iniziare la terapia con la somministrazione di 5 mg di dapagliflozin al dì. Dimenticanza di una dose Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di dapagliflozin, il comportamento da tenere può variare in funzione del momento in cui ci si rende conto della dimenticanza: Se ci si accorge della dimenticanza quando mancano 12 ore o più alla dose successiva , il dapagliflozin deve essere assunto appena possibile . Dopodiché, la dose successiva deve essere assunta al solito orario stabilito.

, il dapagliflozin deve essere . Dopodiché, la dose successiva deve essere assunta al solito orario stabilito. Se, invece, ci si accorge di aver dimenticato di assumere il principio attivo quando mancano meno di 12 ore alla dose successiva, la dose dimenticata deve essere saltata. La dose successiva dovrà essere presa al solito orario stabilito. Non si deve assumere una dose doppia di dapagliflozin per compensare la dose dimenticata.

Gravidanza e allattamento Il Dapagliflozin può essere usato durante la gestazione e durante l'allattamento al seno? L'uso del dapagliflozin non è raccomandato durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza, in quanto capace di esercitare tossicità sul feto. A scopo precauzionale, comunque, l'impiego del principio attivo non è raccomandato durante l'intero periodo di gestazione. Non è noto se il dapagliflozin o i suoi metaboliti vengano escreti nel latte materno umano, ma studi condotti su animali hanno mostrato che quest'evenienza può verificarsi. Pertanto, l'uso del principio attivo durante l'allattamento al seno non deve essere effettuato.