Danazolo: Cos'è, Perché e Come si Assume

Generalità Il danazolo è un principio attivo appartenente al gruppo delle antigonadotropine e sostanze similari che viene impiegato nella terapia dell'endometriosi, della mastopatia fibrocistica e dell'angioedema ereditario. Shutterstock Danazolo - Struttura Chimica Il danazolo viene somministrato per via orale, difatti, i medicinali che lo contengono sono formulati in forma di capsule rigide. Attualmente, sul mercato farmaceutico italiano, il danazolo è disponibile all'interno di un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Danatrol®. Tale medicinale, per poter essere dispensato, necessita di presentazaione di ricetta medica non ripetibile (RNR), tuttavia, poiché classificato come farmaco di fascia A, il suo costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Danazolo: per cosa si usa? L'impiego del danazolo è indicato: Nel trattamento dei disturbi e/o per ridurre l'estensione dell' endometriosi , patologia che colpisce la mucosa uterina (il danazolo può essere impiegato sia come unico trattamento, sia in associazione alla chirurgia, quando i pazienti non rispondono ad altri trattamenti).

Per ridurre il dolore e i disturbi indotti dalla mastopatia fibrocistica (una patologia che colpisce il seno) nei pazienti che non rispondono ad altri trattamenti o per i quali altre terapie non sono consigliate.

In pazienti di entrambi i sessi, nella terapia dell'angioedema ereditario, una malattia che si caratterizza per gonfiore al viso, alla gola e agli arti, spesso associato a difficoltà respiratorie.

Come Agisce Come Funziona il Danazolo e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il danazolo è un principio attivo capace di sopprimere l'attività delle gonadotropine. Esso presenta affinità relativamente marcata per i recettori androgeni, meno marcata per quelli del progesterone e un'affinità minima per i recettori degli estrogeni. Il danazolo ostacola la sintesi degli steroidi sessuali, probabilmente grazie all'inibizione dell'enzima responsabile della scissione della catena laterale del colesterolo e degli altri enzimi implicati nella sintesi endogena degli steroidi. Oltre a ciò, il danazolo ha anche dimostrato di essere in grado di: Inibire l'accumulo dell'AMP ciclico nelle cellule granulose e luteiniche in risposta agli ormoni gonadotropici;

Inibire il flusso a metà ciclo dell'ormone follicolo stimolante (FSH) e dell'ormone luteinizzante (LH);

Ridurre i livelli medi plasmatici delle suddette gonadotropine dopo la menopausa;

Innalzare proporzione e concentrazione del testosterone libero nel plasma.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Usa il Danazolo e in quale Dosaggio? Il danazolo è disponibile in forma di capsule rigide per uso orale nelle quali può essere presente in diverse concentrazioni (capsule da 50 mg o da 200 mg). I medicinali che lo contengono devono essere assunti seguendo le indicazioni fornite dal medico. Il trattamento deve essere continuo, senza interruzioni. Il medico si preoccuperà di aggiustare la posologia in funzione della gravità della patologia da trattare e in funzione della risposta dello stesso paziente al trattamento. Ad ogni modo, il medico cercherà di prescrivere sempre la minima dose efficace. Le donne in età fertile devono iniziare ad assumere il medicinale durante le mestruazioni; tuttavia, prima dell'inizio del trattamento è opportuno eseguire test di gravidanza per accertarsi di non essere incinta. Durante l'uso del danazolo, inoltre, le donne in età fertile devono usare idonei metodi contraccettivi NON ormonali. Posologia nelle pazienti di sesso femminile adulte Le dosi abitualmente raccomandate sono elencate di seguito: Trattamento dell'endometriosi : 200-800 mg di danazolo al dì, da assumersi in dosi frazionate. Nota: se i sintomi non vengono controllati dalle dosi più basse (200-400 mg al dì) in un periodo di 30-60 giorni, il medico può decidere di aumentare la dose somministrata fino ad un massimo di 800 mg di danazolo al giorno. La durata del trattamento, solitamente, è di 3-6 mesi. Trattamento della mastopatia fibrocistica : 100-400 mg di danazolo al giorno, da assumersi in dosi frazionate. Nota: se i sintomi non vengono controllati dalle dosi più basse in un periodo di 30-60 giorni, il medico può decidere di aumentare la dose somministrata. Anche in questo caso, la normale durata del trattamento è compresa fra 3 e 6 mesi. Posologia nei pazienti di entrambi i sessi Nei pazienti di entrambi i sessi, per il trattamento dell'angioedema ereditario , la dose abitualmente utilizzata è di 400-600 mg di danazolo al dì. Trascorso un periodo di due mesi libero da attacchi, il medico può decidere di diminuire la quantità di farmaco somministrata a 300-200 mg al giorno, da assumersi in dosi frazionate. Dimenticanza di una dose di Danazolo In caso di dimenticanza di una dose di danazolo, contattare il medico. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza.

Gravidanza e Allattamento Il Danazolo può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso del danazolo nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno è controindicato. Il principio attivo può causare mascolinizzazione nei feti di sesso femminile, così come può causare mascolinizzazione nei bambini allattati al seno le cui madri assumono il principio attivo. Le donne in età fertile devono adottare adeguati metodi contraccettivi di tipo NON ormonale durante la terapia con il principio attivo. Prima di iniziare ad assumerlo, inoltre, è assolutamente necessario escludere la presenza di eventuali gravidanze. Se si rimane incinta durante il trattamento con danazolo, l'assunzione del farmaco deve essere sospesa e il medico immediatamente contattato.