Il dabigatran, perciò, viene impiegato nei casi in cui è necessario prevenire lo sviluppo di trombi a livello cerebrale, polmonare e a livello delle gambe, anche nei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici all' anca o al ginocchio .

Il dabigatran viene somministrato per via orale. Si tratta di un farmaco appartenente al gruppo dei cosiddetti Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) ed è disponibile in Europa dal 2008.

In Italia, il dabigatran è disponibile in un'unica specialità medicinale - Pradaxa® - formulata in capsule rigide da assumersi per via orale. Si tratta di un medicinale che, per poter essere dispensato, necessita di apposita ricetta medica limitativa, in quanto vendibile al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Tuttavia, è classificato come farmaco di fascia A, quindi, il suo costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).