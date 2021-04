Cuscini Memory Foam Migliori: Come Sceglierli e Lavarli

Cuscini Memory Foam: Benefici Per riposare bene durante la notte è fondamentale anche puntare su guanciali di buona qualità come ad esempio dei cuscini in memory foam. Realizzati in una speciale schiuma in poliuretano, materiale viscolelastico, questi cuscini sono in grado di memorizzare la forma di testa e collo, dando così un sostegno naturale alla colonna vertebrale ed evitando fastidiose contratture che possono compromettere il riposo notturno. Tra i vantaggi, non solo quella di favorire il mantenimento di una posizione corretta durante il sonno, anche e soprattutto per chi ha problemi alla cervicale, ma anche quello di essere facilmente lavabili, specie rispetto ai classici guanciali in piuma. Non solo, i cuscini in memory foam, oltre ad essere adatti anche a chi soffre di allergie perché realizzati in materiali sintetici che impediscono l'accumulo di acari, presentano il vantaggio di essere termosensibili così da adeguarsi ale meglio alle caratteristiche di chi li utilizza. Ovviamente sono il perfetto abbinamento per chi adopera o pensa di voler acquistare in futuro, un materasso in memory foam. Per approfondire: Scarpe in Memory Foam: i 5 Modelli Migliori

Come lavare il cuscino in memory foam Una domanda che si fanno in molti prima di acquistare un cuscino in memory foam riguarda l'igiene: si possono lavare questi cuscini? Come abbiamo visto, questa tipologia di cuscini è realizzata in un materiale viscoelastico particolare che potrebbe danneggiarsi a contatto con l'acqua o non lavato adeguatamente: la prima regola è quindi quella di seguire con attenzione le indicazioni riportate nell'etichetta che deve indicare chiaramente anche se l'interno del cuscino può essere bagnato. In linea di massima, i cuscini in memory foam sono sempre rivestiti da una federa sfoderabile che si lava facilmente anche in lavatrice, mentre per sicurezza, l'interno può semplicemente essere tenuto per qualche ora all'aria aperta, al riparo dai raggi diretti del sole.