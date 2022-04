Cure inalatorie termali: quali sono e benefici

Non esiste solo l'acqua dei fiumi e dei mari, quella che scorre dal rubinetto e l'acqua in bottiglia. C'è anche l'acqua termale, a maggior ragione in Italia: il nostro Paese, infatti, è ricchissimo di fonti termali, sparse un po' ovunque sul territorio. L'acqua termale, oltre che piacevole e rilassante, è terapeutica: può essere impiegata per effettuare diverse cure, fra cui le cure inalatorie termali, come humages, nebulizzazioni, polverizzazioni.

L'acqua termale, grazie al suo contenuto di sali minerali e di altri elementi "rubati" alla terra, è considerata dagli esperti una sostanza vitale e benefica. L'uso di acque termali a scopo curativo affonda le sue radici in un passato molto lontano: già nella cultura greca si trovano vari riferimenti alle sue virtù curative. Si tratta, dunque, di uno dei primissimi rimedi a disposizione dell'uomo e fino al secolo scorso anche uno dei pochi. Le acque termali sono il risultato di un preciso ciclo idrogeologico : le acque cadono sotto varie forme dall'atmosfera, penetrano nel terreno in profondità e si arricchiscono con le sostanze presenti nel sottosuolo e riemergono in corrispondenza delle sorgenti con caratteristiche di contenuto in minerali e di temperatura tali da poter essere utilizzate a fini terapeutici. Ecco perché le acque termali non sono tutte uguali e, a seconda delle loro caratteristiche e dell'azione che sono in grado di svolgere, vengono usate in maniera diversa.

Cure inalatorie termali, quando sono indicate

L'acqua termale può essere impiegata in tanti modi differenti: può essere bevuta; può essere usata per fare spugnature, bagni caldi e freddi, vapori, docce; è alla base di cure come balneoterapia e fangoterapia; può essere bevuta e può essere inalata. In genere, per le cure inalatorie termali si utilizzano le acque termali dotate di azione antinfiammatoria e antisettica, che sono utili per il trattamento e la prevenzione delle malattie respiratorie e di quelle otorinolaringoiatriche, come le infiammazioni a naso e seni paranasali, le bronchiti, le sinusiti, le otiti, la rinopatia vasomotoria, le faringiti, le laringiti, le stenosi tubariche.

Al gruppo delle cure inalatorie termali appartengono diversi trattamenti, ciascuno dei quali presenta specifiche caratteristiche: sarà il medico a indicare la procedura più idonea a seconda dei casi. In genere, si usano specifici apparecchi che frantumano l'acqua termale in goccioline mediante l'aria compressa o il vapore sotto pressione: a seconda della terapia, si può ricorrere ad acqua termale frazionata in finissime particelle e/o ai gas che essa contiene. In tutti i casi, nei primi giorni di terapia si può avvertire un peggioramento dei sintomi, che sono destinati però a migliorare successivamente.