Come si Cura la COVID-19 a Domicilio?

Introduzione In un contesto epidemico sempre più grave, allo scopo di non stressare eccessivamente i pazienti con un ricovero ospedaliero e, soprattutto, per non gravare ulteriormente sugli ospedali già messi a dura prova, si tende a fornire assistenza sanitaria domiciliare a tutti quei pazienti che presentano la malattia COVD-19 in forma lieve e non grave, tale da poter essere curata - con le dovute indicazioni - anche presso l'abitazione.

Gravità della Malattia: come si stabilisce? La severità con cui la COVID-19 si manifesta può variare da individuo a individuo. Fra i fattori che possono influenzare il modo in cui la patologia respiratoria in questione si presenta ritroviamo quelli di tipo genetico, quelli di tipo metabolico e quelli anagrafici. Detto ciò, va precisato che non sempre la patologia si manifesta in maniera grave nelle persone considerate più a rischio e viceversa. Difatti, le attuali conoscenze di COVID-19 e SARS-CoV-2 sono in continua evoluzione: anche se diverse cose sono ora note rispetto all'inizio dell'emergenza sanitaria, molte altre si devono ancora scoprire. Detto ciò, come accennato, nei casi accertati di COVID-19 (quindi, nei casi in cui è stata confermata la diagnosi di malattia da nuovo coronavirus) ritenuti di grado lieve, è possibile ricorrere al trattamento domiciliare. Ma come si stabilisce il grado di severità della malattia? A questa domanda hanno risposto sia i National Institutes of Health (NIH) statunitensi, sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), vediamo come. Nota bene Le informazioni di seguito riportate sono state tratte dal documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome ed altri. Il testo completo di tale documento è consultabile cliccando qui. Stadi Clinici di COVID-19 secondo la classificazione NIH Statunitense Nella seguente tabella è riportata la classificazione dei diversi stadi clinici della malattia indotta da SARS-CoV-2 secondo i National Institutes of Health (NIH) statunitensi: Stadio Caratteristiche Infezione asintomatica o presintomatica Diagnosi di SARS-CoV-2 in completa assenza di sintomi. Malattia lieve Presenza di sintomatologia lieve (es. febbre, tosse, alterazione dei gusti, malessere, cefalea, mialgie), ma in assenza di dispnea e alterazioni radiologiche. Malattia moderata SpO2 ≥ 94% e evidenza clinica o radiologica di polmonite. Malattia severa SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 < 300, frequenza respiratoria > 30 atti/min (nell'adulto), o infiltrati polmonari > 50%. Malattia critica Insufficienza respiratoria, shock settico, e/o insufficienza multiorgano. Classificazione della Gravità secondo l'OMS L'organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un'altra classificazione della gravità delle manifestazioni cliniche da COVID-19 che include anche valutazioni inerenti l'ambito pediatrico. Di seguito cercheremo di riassumerle in maniera schematica. Malattia Lieve Descrizione: pazienti sintomatici che soddisfano i criteri di caso COVID-19 senza evidenza di polmonite virale o ipossia. Malattia Moderata Principali manifestazioni cliniche: polmonite.

Descrizione: Adolescenti o adulti con segni clinici di polmonite (febbre, tosse, dispnea, respirazione veloce) ma nessun segno di polmonite grave, che include SpO2 ≥90% in aria ambiente. Bambino con segni clinici di polmonite non severa (tosse o difficoltà respiratoria insieme a tachipnea e/o dispnea) e nessun segno di polmonite severa. Tachipnea compresa fra 40 e 60 respiri/minuto in funzione dell'età del bambino.

Malattia Severa Principali manifestazioni cliniche: polmonite severa.

Descrizione: Adolescente o adulto con segni clinici di polmonite (febbre, tosse, dispnea, tachipnea) più uno dei seguenti fattori: frequenza respiratoria > 30 respiri/min; grave difficoltà respiratoria o SpO2 <90% in aria ambiente. Bambino: presenta segni clinici di polmonite (difficoltà respiratoria o tosse) insieme ad almeno uno dei seguenti segni: Cianosi centrale o SpO2 <90%; grave difficoltà respiratoria; segni generali di gravità (difficoltà all'allattamento, difficoltà a bere, letargia o stato di incoscienza o convulsioni). Tachipnea (compresa fra 40 e 60 atti respiratori al minuto).

Stato Critico di Malattia Lo stato critico di malattia fra le manifestazioni cliniche vede la comparsa di sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) cui si possono aggiungere sepsi o shock settico. Nota In questo breve riassunto sono state riportate solamente alcune informazioni, mentre altre sono state omesse. Per visualizzare la classificazione completa dell'OMS, si rimanda ancora una volta alla consultazione del documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" (pagine 37-38-39).