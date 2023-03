Come si cura la Mononucleosi nei bambini?

La principale causa responsabile della mononucleosi nei bambini è da ricercarsi nell'infezione provocata dal virus di Epstein-Barr ( EBV ), un patogeno appartenente alla famiglia degli herpes virus . Meno frequentemente, in circa il 5-10% dei casi, la malattia può essere causata da altri agenti virali - come adenovirus e citomegalovirus - con quadri clinici simili a quelli indotti dall'Epstein-Barr virus.

La sintomatologia può perdurare per diversi giorni, generalmente, in un periodo compreso fra le due e le quattro settimane. Trascorso questo periodo, le normali attività quotidiane vengono normalmente riprese, benché possa permanere per diverso tempo (settimane o mesi) un senso di stanchezza .

La mononucleosi nei bambini si manifesta spesso con sintomi lievi e non specifici, in alcuni casi, la sintomatologia potrebbe non manifestarsi affatto.

Cura della Mononucleosi nei bambini

Nella maggioranza dei casi, la mononucleosi nei bambini si risolve in maniera spontanea nel giro di 2-8 settimane e in assenza di complicanze.

Non esistono trattamenti o farmaci specifici che siano in grado di risolvere la malattia, pertanto, il trattamento è generalmente sintomatico e di supporto, ossia mira a ridurre i sintomi manifestati e a trattare le complicanze, qualora dovessero manifestarsi.

Nell'ambito della cura della mononucleosi nei bambini è assolutamente importante il riposo: il bambino colpito dall'infezione deve essere tenuto a riposo, gli devono quindi essere evitati sforzi fisici, ed è molto importante assicurarsi che beva molti liquidi al fine di garantirgli un buon grado di idratazione.

Se necessario, per trattare i sintomi della mononucleosi nei bambini, è possibile ricorrere all'utilizzo di alcuni farmaci, ma solo dopo aver consultato il pediatra e solo se è questa stessa figura sanitaria a prescriverli . Entriamo più nel dettaglio.

Antipiretici

In presenza di febbre, è possibile ricorrere alla somministrazione di antipiretici e, più precisamente, di paracetamolo. Dose di principio attivo da somministrare e forma farmaceutica saranno stabilite dal pediatra e possono variare in funzione dell'età del bambino.

Antinfiammatori

In presenza di dolori e mal di testa, il pediatra potrebbe altresì prescrivere farmaci ad azione antinfiammatoria e antidolorifica, quali sono gli antinfiammatori non steroidei (FANS). Naturalmente, sarà necessario prescrivere FANS il cui impiego può essere fatto - negli opportuni dosaggi e nelle più idonee forme farmaceutiche - anche in età pediatrica.

Ad esempio, il pediatra potrebbe prescrivere farmaci a base di ibuprofene appositamente formulati per l'uso nei bambini. L'ibuprofene, per altro, possiede anche attività antipiretica e può quindi essere utile anche per il trattamento della febbre.

ATTENZIONE! Se il bambino sta seguendo una terapia a base di ibuprofene o altri FANS NON somministrargli farmaci a base di paracetamolo e viceversa. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al pediatra .

farmaci a base di paracetamolo e viceversa. . L'acido acetilsalicilico per ridurre febbre e dolore NON deve essere utilizzato in età pediatrica .

Corticosteroidi

L'uso di corticosteroidi, o farmaci antinfiammatori steroidei, non è un trattamento di prima linea della mononucleosi nei bambini . L'impiego di simili farmaci è riservato solo a casi particolari in cui siano presenti complicazioni (ad esempio, ostruzione delle vie aeree, gravi problemi a carico del sangue, ecc.) e, in qualsiasi caso, non vengono di norma somministrati a bambini piccoli. Si tratta, quindi, di farmaci che possono essere utilizzati solo in determinate circostanze e solo ed esclusivamente se il pediatra li ritiene assolutamente necessari e li prescrive. In quest'ultimo caso, l'impiego dovrà avvenire sotto il suo stretto controllo.

Antivirali

Benché la mononucleosi nei bambini sia una malattia infettiva causata da un virus, i farmaci antivirali non vengono di norma impiegati nel suo trattamento.

L'aciclovir potrebbe sembrare utile in alcuni casi; tuttavia, non vi sono evidenze convincenti che ne giustifichino l'impiego clinico nella mononucleosi nei bambini, tantomeno in quella che si manifesta negli adulti.

Leggi anche: