Prendersi cura delle mani è importante per mantenerle sempre idratate, morbide e in salute. Strumento senza dubbio impareggiabile dal punto di vista comunicativo e funzionale, le mani sono continuamente sottoposte all'azione di agenti irritanti ed atmosferici, il cui impatto sulla pelle può essere anche molto negativo. Basti pensare all'aggressività dei tensioattivi presenti nei prodotti utilizzati per pulire abiti e stoviglie, oppure all'azione lesiva del freddo, dei raggi UV o del gelo, per comprendere come le mani siano suscettibili a screpolature, arrossamenti e fenomeni d'invecchiamento precoce. Da non dimenticare, poi, che le mani rivelano l'età di una persona (ancor prima del viso), di conseguenza una corretta cura di mani e unghie risulta sempre di fondamentale importanza per rallentare la comparsa di inestetismi ed imperfezioni.

Caratteristiche della pelle delle mani La pelle delle mani presenta caratteristiche pressoché uniche, molto differenti rispetto a quella del viso e di qualsiasi altra zona del corpo: Nei palmi, le mani presentano un'epidermide spessa, caratterizzata da solchi, creste e priva di peli. Ogni palmo è attraversato da pieghette, che si formano inevitabilmente ogniqualvolta si muove o si flette la mano. Lungo tutta la superficie del palmo sono presenti recettori nervosi e ghiandole sudoripare, importantissimi per captare ogni stimolo termico, sia esso irritante o di altra natura.

Nei polpastrelli si notano cerchi concentrici che vanno a formare le cosiddette impronte digitali (o dermatoglifi).

A livello del dorso, lo spessore della pelle è medio, né troppo spesso come quello della pianta del piede, né troppo sottile come quello del contorno occhi.

Mani e problemi correlati Le mani, senza dubbio, rientrano fra le parti del corpo maggiormente esposte alle aggressioni esterne, poiché non esiste lavoro o attività che non ne preveda l'utilizzo. Per questo motivo, le mani si trovano ad essere continuamente esposte all'azione degli agenti atmosferici e a contatto con diversi tipi di sostanze che le possono irritare e danneggiare. Inoltre, a differenza delle altre parti del corpo, le mani vengono (giustamente) lavate più di frequente, molteplici volte durante la giornata. Uno dei problemi legati a questo tema consiste nella tendenza a non badare alla composizione del detergente utilizzato, impiegando anche prodotti non idonei alla detersione delle mani e rischiando così di utilizzare detergenti fortemente sgrassanti ed irritanti per la pelle delle mani, già di per sé sensibile. Così facendo, il naturale film idrolipidico che ricopre l'epidermide viene via via danneggiato. Con il danneggiamento del film idrolipidico che naturalmente riveste la pelle, le mani si trovano ad essere indebolite e particolarmente sensibili alle aggressioni esterne, poiché la loro naturale barriera difensiva è stata compromessa. Questa situazione - in aggiunta alla scarsità di fattori d'idratazione naturali e di ghiandole sebacee - rende la pelle delle mani soggetta a screpolature e rossori. Inoltre, come accennato, le mani sono perennemente a contatto con gli agenti atmosferici perché solo di rado vengono rivestite con guanti od altri indumenti di protezione. Elementi come i raggi UV del sole, il vento e il clima freddo possono quindi influire sull'aspetto e sull'integrità cutanea, favorendo la comparsa di irritazioni ed inestetismi, come ad esempio, le macchie cutanee.