Cucinare con la pentola a pressione: risparmio consumi e benefici

La pentola a pressione, in vista dei rincari nelle bollette di gas e luce, potrebbe essere un valido rimedio : cuoce i cibi in circa la metà del tempo, si risparmia così in gas o energia elettrica. Ciò è dovuto alla cottura stessa, a vapore, ottenuta dalla pressione che consente all'acqua di bollire a 120- 130 gradi, dimezzando i tempi di cottura degli alimenti .

Pentola a pressione: cos'è e come funziona

La pentola a pressione è stata ideata nel secolo XVII dal fisico e matematico francese Denis Papin. Era chiamata digesteur ma non ebbe successo. Da quel momento venne perfezionata, modificata e subì notevoli evoluzioni costruttive. A metà degli anni 70 in Italia ci fu ampia diffusione del metodo di cottura, andata poi in disuso e oggi ritornata in voga proprio per il risparmio in tempo e consumi che garantisce.

La pentola a pressione si presenta come una pentola tradizionale, esteticamente. Ha una chiusura ermetica, ed è solitamente realizzata in acciaio inossidabile o in alluminio, con il fondo fuso in acciaio, dotata di un coperchio con valvola di esercizio e valvola di sicurezza. L'aumento dei livelli di pressione corrisponde a quello della temperatura di ebollizione del liquido che si inserisce come acqua, olio, brodo, pomodoro. ecc Il metodo di cottura stesso fa sì che gli alimenti cuociano nella metà del tempo e vengano preservati i valori nutrizionali.

Si utilizza in questo modo: si inserisce sempre una quantità di acqua o altro liquido (varia in funzione dell'alimento da cuocere, solitamente va da 250 ml sino ai ⅔ della capacità della pentola). Inserito il liquido, si chiude il coperchio e si inizia la cottura a fiamma viva. Quando il liquido inizierà a bollire, e la pentola sarà andata in pressione, la valvola di esercizio emetterà un fischio che indica il momento di abbassare la fiamma al minimo. Da questo momento si calcolano i tempi di cottura indicati anche sul manueale solitamente in dotazione. Si spegne il fuoco, e si lascia riposare per qualche minuto prima di aprire il coperchio.