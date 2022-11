Abbiamo selezionato per voi delle cucce da interno e da esterno per aiutarvi nella scelta.

State pensando alla compagnia di un pelosetto? Se è cosi, offrirgli una sistemazione confortevole è uno dei primi passi da fare. Se invece il vostro fedele amico necessita di una nuova sistemazione in casa o in giardino o non riesce a fare a meno di salire sul letto o sul divano forse è perchè ha bisogno di una nuova cuccia, più morbida e confortevole!

Cucce da interno

Pecute Divano Letto per Animali

Il Pecute Divano Letto è una cuccia per interno con un design che ricorda quello del classico del divano con rinforzi su tre lati per la sicurezza e la comodità del vostro amico fedele. E' realizzato in schiuma ortopedica che favorisce il supporto per collo, schiena e articolazioni.

I morbidi cuscini forniscono il miglior supporto per il collo, la schiena, le anche e le articolazioni e riducono la pressione sulla colonna vertebrale per un sonno migliore!

E' adatto a cani di qualsiasi età, in particolare cani anziani che soffrono di problemi alle articolazioni, alle ossa o all'artrite.

La superficie è foderata in similpelle molto morbida, calda e confortevole con un fondo antiscivolo che permette di fissare la cuccia dell'animale in una posizione adeguata.

La cuccia è sfoderabile e lavabile in lavatrice.

Kerbl Emalia - Cuscino per divano

Questa cuccia Kerbl è ideale per il vostro amico a quattro zampe che proprio non rinuncia al divano. Ha un bordo rialzato per un maggiore confort del cucciolo. E' un lettino che serve a proteggere il divano da sporco e peli o in viaggio per proteggere l'auto.

E' in 100% poliestere e lavabile a 30°C.

Pecute Letto per Cani

La cuccia Pecute è realizzata in pelle scamosciata e corallo di alta qualità, resistente e ben fatta. Il lato imbottito offre un supporto extra per la testa, il collo e la schiena, permettendogli di allungarsi completamente, alleviare tensione e stress, garantire un sonno rilassato e il massimo comfort.

La cuccia è portatile adatta sia in casa che in viaggio. I tappetini imbottiti possono essere rimossi per la pulizia.

Feandrea PGW28G Cuccia

La cuccia Feandrea è realizzata in resistente tessuto Oxford e spessa imbottitura in PP. Questa resistente e confortevole cuccia per cani otterrà sicuramente un "pollice o zampa in su" dal tuo amico peloso.

E' una cuccia spaziosa, morbida e ocnfortevole per il massimo relax, durerà a lungo e sarà facile pulirla perchè basterà strofinarla con un panno umido.

Ferplast Cuccia in Plastica

Questo lettino per cani Ferplast è in plastica robusta con comodo poggiamento. Presenta un fondo forato per la corretta ventilazione e dei piedini antiscivolo che la rendono stabile. Ha una confortevole forma arrotondata con bordi alti e lato frontale ribassato per il facile accesso.

E' disponibile in diversi colori e misure.

Feandra cuccia per cani

Questa cuccia per cani Feandrea è un morbido cuscino reversibile da cambiare a seconda della stagione. ll morbido pile offre calore e un bel contrasto con la parte esterna marrone della cuccia. Girando il cuscino il letto sarà liscio e fresco.

Ha i bordi rialzati per proteggere il tuo cane da correnti d'aria. in più, è ben imbottito per dare al tuo cane comodità e relax dopo una lunga camminata. E' realizzato in tessuto Oxford e imbottitura ipoallergenica.

TAMOWA Cuccia per Gatti Letto

Grazie alla sua forma rotonda, la cuccia Tamowa è ideale per gli animali domestici che amano arricciarsi. Il bordo rialzato crea un senso di sicurezza e fornisce supporto alla testa e al collo, mentre il riempimento super-morbido offre sollievo dal dolore articolare e muscolare.

E' possibile scegliere tra 4 taglie in base alla taglia del vostro amico a quattro zampe.

Il letto ovale nesting cave bed è realizzato con cotone PP di alta qualità per offrire al tuo animale domestico un'esperienza confortevole; i materiali morbidi e lisci sono utilizzati per proteggere la pelle del tuo animale domestico.

E' lavabile in lavatrice con ciclo delicato. Asciugabile in asciugatrice a basse temperature. Per mantenerla soffice si consiglia di lavarla a mano.