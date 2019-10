Anche la psoriasi è una possibile causa di formazione di croste in testa. La malattia può manifestarsi in diverse forme e può localizzarsi in diverse parti del corpo, fra cui il cuoio capelluto (psoriasi del cuoio capelluto). In particolare, quando interessa quest'ultimo, la psoriasi si manifesta con la formazione di crosticine secche (non untuose) di colore bianco che si staccano facilmente. Viste le loro caratteristiche, in alcuni casi, le suddette croste in testa potrebbero essere scambiate per forfora.

Sintomi Associati

Le croste in testa causate dalla psoriasi sono precedute dalla comparsa di chiazze rosse che si ispessiscono e, successivamente, si scrostano. Le manifestazioni tipiche di questa malattia sono generalmente accompagnate da un prurito piuttosto fastidioso. Inoltre, non è raro che la psoriasi sia associata ad altri disturbi o malattie di natura infiammatoria e/o autoimmune.

Trattamento

Il trattamento della psoriasi mira sostanzialmente a controllarne sintomi e manifestazioni (prurito, placche, croste in testa, ecc.), poiché, al momento, non esiste una cura in grado di eliminare definitivamente la malattia. Indubbiamente, l'uso di prodotti emollienti si rivela utile in tutte le forme di psoriasi al fine di contrastare la secchezza e la desquamazione cutanea che tipicamente caratterizzano la malattia. Oltre a questo, in funzione della forma di psoriasi che ha colpito il paziente e a seconda della sua gravità, il medico può decidere di prescrivere la somministrazione di farmaci di diverso tipo (corticosteroidi, farmaci biologici ad azione antinfiammatoria, immunosoppressori, derivati della vitamina D, ecc.).