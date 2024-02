Introduzione La crema contorno occhi è, probabilmente, uno dei cosmetici più ricercati e apprezzati da tutti coloro che ben conoscono l'importanza di prendersi cura di questa delicata area del viso. Non a caso, l'interesse del consumatore verso prodotti per il make-up specifici per il contorno occhi è in continua crescita. L'industria cosmetica, sempre attenta alle esigenze e alle richieste del cliente, si è perfezionata nella ricerca di creme innovative e prodotti sempre più delicati e funzionali per migliorare l'aspetto del contorno occhi, prevenendo nel contempo l'invecchiamento cutaneo precoce. Insieme al contorno labbra, la zona periorbitale è la più suscettibile ad insulti atmosferici, inquinamento ed irritazioni da trucco: per questa ragione, l'area del contorno occhi richiede un trattamento specifico ed estremamente delicato, in grado di idratare, nutrire ed ammorbidire la pelle in profondità. I prodotti cosmetici più apprezzati in assoluto per il trattamento cosmetico del contorno occhi sono senza dubbio le creme ed i sieri. Shutterstock

Caratteristiche della crema ideale Considerata l'estrema sensibilità della zona, il contorno occhi richiede una certa costanza nell'applicazione di prodotti idratanti e nutrienti. Le formulazioni più apprezzate per prendersi cura dell'area periorbitale sono sicuramente creme leggere, sieri e gel facilmente assorbibili e non untuosi. Un passo indietro per capire: caratteristiche del contorno occhi Il contorno occhi è una zona del volto particolarmente sensibile e delicata, molto più suscettibile agli attacchi esterni e all'invecchiamento precoce rispetto alle altre aree del viso. Tale sensibilità e suscettibilità alle aggressioni è dovuta principalmente alle caratteristiche della cute di quest'area. Difatti, la pelle del contorno occhi, rispetto a quella di altre zone del volto: È più sottile;

Presenta un minor numero di ghiandole sebacee e sudoripare;

Presenta una quantità decisamente minore di tessuto adiposo sottocutaneo;

Presenta una minor quantità di collagene e fibre elastiche;

Presenta una circolazione ematica e linfatica ridotta e rallentata. Pertanto, alla luce di quanto finora detto, si può affermare che gli obiettivi che una crema contorno occhi ideale dovrebbe perseguire sono: Idratare e contribuire a proteggere la cute;

Esercitare un'azione lenitiva;

Esercitare un'azione emolliente ed elasticizzante;

Contribuire a prevenire o attenuare i segni dell'invecchiamento cutaneo, ad esempio, con l'uso di ingredienti antiossidanti;

Prevenire i danni da photoaging utilizzando ingredienti funzionali come i filtri solari;

Proteggere o stimolare la delicata microcircolazione della zona contorno occhi. Per approfondire: Contorno Occhi: quali prodotti servono e come scegliere

Come si applica La modalità d'applicazione di una crema per il contorno occhi è piuttosto semplice; tuttavia, prima di utilizzarla, è buona regola effettuare una detersione del viso, gesto indispensabile per preparare la pelle ad accogliere al meglio gli attivi funzionali contenuti nel prodotto. Prima di applicare una crema per il contorno occhi, si raccomanda dunque di eliminare dal viso ogni traccia di trucco con l'ausilio di struccanti specifici e delicati. Particolare attenzione deve essere posta nella rimozione del trucco intorno agli occhi e dalle palpebre: lo struccante deve essere formulato per essere utilizzato anche in questa delicata area del viso. I prodotti per rimuovere il trucco dal contorno occhi devono inoltre presentare una bassa viscosità per evitare di dover strofinare eccessivamente gli occhi con il dischetto di ovatta o cotone: uno strofinio troppo energico nella zona del contorno occhi potrebbe, infatti, causare gonfiore ed arrossamenti palpebrali, oltre che irritazione. In alternativa al classico detergente struccante, l'eliminazione del trucco dagli occhi e dal loro contorno può essere effettuata mediante l'uso di acqua micellare specifica per la detersione di quest'area del volto. Dopo aver eseguito la pulizia del viso ed asciugato perfettamente la pelle con un asciugamano morbido, la pelle è pronta per beneficiare degli ingredienti funzionali contenuti nella crema. In genere, si consiglia di applicare il prodotto al mattino e la sera prima di coricarsi: la crema va stesa picchettando delicatamente con i polpastrelli sulla zona periorbitale, massaggiandola poi con movimenti circolari fino al completo assorbimento.