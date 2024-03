Crema con urea: a cosa serve? Perché si usa?

In funzione della percentuale di urea contenuta, la crema all'urea può esercitare azioni leggermente diverse ed essere utilizzata per differenti scopi. Prima di affrontare questo argomento, tuttavia, approfondiamo meglio le caratteristiche di questo ingrediente.

Le creme all'urea vengono sfruttate per le loro proprietà idratanti , ammorbidenti ed esfolianti , al fine di conferire alla pelle un aspetto morbido e levigato.

La crema con urea è un prodotto cosmetico da applicare sulla cute fra i cui ingredienti ritroviamo, per l'appunto, l'urea o carbammide.

L'urea è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo. In particolare, a livello cutaneo , l'urea rientra a far parte del fattore naturale d'idratazione (NMF, dall'inglese Natural Moisturizing Factor), una miscela di sostanze idrosolubili e fortemente igroscopiche presente sia all'interno dei corneociti (le cellule che si trovano nello strato più superficiale ed esterno della pelle), sia all'interno degli spazi intercorneocitari.

Proprietà ed effetti sulla pelle

Grazie alle sue proprietà funzionali - costituite da una combinazione unica di proprietà idratanti ed esfolianti - l'urea viene largamente sfruttata in ambito cosmetico per la realizzazione di creme, lozioni o gel per trattare pelli altamente disidratate, secche, ruvide, squamose ed inspessite.

Più nel dettaglio, l'urea è un ingrediente umettante (cioè capace di richiamare e trattenere acqua) ed emolliente (ossia contribuisce ad ammorbidire la pelle) e, al contempo, è in grado di favorire l'eliminazione dello strato più esterno della cute; agendo come un blando cheratolitico, infatti, è in grado di promuovere un'esfoliazione che consente di ridurre l'aspetto ruvido, squamoso e ispessito della pelle.

All'interno dei prodotti cosmetici, naturalmente, si utilizza urea di origine sintetica che si presenta come una polvere bianca cristallina, altamente solubile in acqua e glicerolo.

Crema con urea: gli effetti sulla pelle

Una crema con urea può esercitare:

Un'azione cheratolitica ed esfoliante;

Un'azione idratante e ammorbidente.

Dopo aver applicato il prodotto sulla pelle sotto forma di crema, l'urea si solubilizza facilmente nella componente idrica del film idrolipidico cutaneo: così facendo, la molecola penetra in profondità nei corneociti e, disperdendosi tra le fibre di cheratina, incoraggia l'effetto idratante ed ammorbidente sulla pelle.