Crema per acne esfoliante idratante sfiammante antibiotica

Creme idratanti e foto-protettive Le creme idratanti sono estremamente importanti nel trattamento (farmacologico e non) dell'acne. Difatti, molti prodotti antiacne, impoverendo il film idrolipidico dello strato dermico, diminuiscono l'efficacia della naturale barriera protettiva cutanea: di conseguenza, la pelle appare arida e disidratata poiché l'acqua tende ad evaporare dallo strato più superficiale dell'epidermide.

L'applicazione regolare di creme idratanti supporta l'azione terapica esercitata dalle creme farmacologiche o naturali per l'acne.

A tale scopo, si annoverano le creme all'acido ialuronico (indicate soprattutto per pelli acneiche mature), e creme formulate con estratti naturali idratanti (come, ad esempio, l'Aloe vera gel).

Come coadiuvante del trattamento antiacne, si consiglia di prediligere creme idratanti di consistenza molto leggera e prive di sostanze comedogeniche.

Si raccomanda, inoltre, di preferire creme idratanti foto-protettive, ovvero preparate con filtri solari in grado di difendere la pelle dalle radiazioni elettromagnetiche del sole. Ricordiamo brevemente che le radiazioni UVB - solari od artificiali - tendono a peggiorare il profilo clinico di un paziente affetto da acne, soprattutto a causa della frazione UVB (che peggiora l'infiammazione a livello delle lesioni acneiche). Oltre a ciò, come sopra accennato, molti prodotti contro l'acne alterano il film idrolipidico cutaneo e/o esercitano un'azione esfoliante, diminuendo in questo modo la funzione barriera normalmente esercitata dalla pelle. Se la pelle non viene protetta da adeguati filtri solari, pertanto, le radiazioni UV possono penetrare con maggior facilità nei suoi strati più profondi causando svariati danni, talvolta, anche molto gravi.

Creme antibiotiche Quando l'acne costituisce un disagio grave, sia fisico che psicologico, il trattamento curativo dev'essere più intenso e, generalmente, richiede l'intervento del medico e/o del dermatologo.

In simili circostanze, le creme antibiotiche si rivelano estremamente efficaci per combattere l'acne: i principi attivi più indicati a tale scopo sono la clindamicina, l'eritromicina e il metronidazolo.

Le creme antibiotiche per l'acne - oltre a contenere il principio antibiotico - possono contenere anche altre sostanze antiacne, quale, ad esempio, il perossido di benzoile, una sostanza dotata di proprietà antibatteriche ed esfolianti.

Questi farmaci, che richiedono prescrizione medica, devono essere applicati regolarmente sulla pelle acneica, detersa ed asciutta, per un periodo di tempo relativamente lungo, sempre stabilito dallo specialista.

L'azione benefica e curativa di questi medicamenti dovrebbe essere sempre supportata dall'utilizzo regolare di creme idratanti, dermopurificanti ed antinfiammatorie per combattere l'acne su più fronti.