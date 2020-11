Crema all'Acido Ialuronico

Generalità L'acido ialuronico trova largo impiego in cosmesi per la realizzazione di creme idratanti e prodotti filmogeni, spaziando dai cosmetici per il make-up a quelli antiaging.

Le creme all'acido ialuronico per il viso restituiscono a pelli aride e mature la loro naturale elasticità che, inevitabilmente, si riduce man mano che l'età avanza. Non a caso, l'acido ialuronico è sfruttato proprio per il suo straordinario effetto idratante: difatti, trattenendo efficacemente le molecole d'acqua, contribuisce a regalare morbidezza ed elasticità alle pelli mature. A detta di ciò, ben si comprende come i cosmetici all'acido ialuronico si rivelino fedeli alleati delle donne oramai non più giovanissime, che ambiscono ancora ad una pelle morbida, soda e priva di rughe. Ma le creme all'acido ialuronico sono veramente efficaci per combattere i segni dell'invecchiamento cutaneo? Cosa si nasconde dietro la propaganda mediatica?

Tutta la verità sulle creme all'acido ialuronico.

Cos'è l'Acido Ialuronico? L'acido ialuronico si è conquistato un ruolo di prestigio nella formulazione di creme cosmetiche antietà. Quali prodigiose proprietà può vantare questa molecola? Perché le creme all'acido ialuronico sono così apprezzate dal gentil sesso (e non solo...)?

Per rispondere a queste domande, è necessario capire cosa è l'acido ialuronico e quali attività svolge nella struttura della pelle.

L'acido ialuronico è un componente della cosiddetta sostanza fondamentale del derma appartenente al gruppo dei glicosamminoglicani: precisamente, si tratta di una molecola naturalmente prodotta dall'organismo allo scopo d'idratare e proteggere i tessuti.

Dal punto di vista chimico, l'acido ialuronico è un polisaccaride ad alto peso molecolare appartenente al gruppo dei glicosamminoglicani: è formato da una lunga catena non ramificata costituita dall'alternanza di unità zuccherine di acido glucuronico ed N-acetilglucosamina (amminozucchero derivato dal glucosio). Questa sua particolare struttura, fa sì che l'acido ialuronico sia in grado di legare e trattenere numerose molecole d'acqua, contribuendo al mantenimento dell'idratazione e dell'elasticità cutanea.

Inoltre, insieme alle fibre elastiche e al collagene, l'acido ialuronico contribuisce alla formazione di quella che può essere definita come l'impalcatura che sostiene la pelle, conferendole elasticità, idratazione, turgore, tonicità e resistenza.

Molte creme antiaging vengono formulate con acido ialuronico proprio per la sua sorprendente capacità di legare moltissime molecole d'acqua che - oltre a conferire una profonda idratazione alla cute - la protegge, nel contempo, da sollecitazioni eccessive.

Inevitabilmente, man mano che l'età avanza, la concentrazione di acido ialuronico nella matrice extracellulare del derma si riduce: proprio per questa ragione, le creme all'acido ialuronico si rivelano un buon accorgimento per rendere più elastica e più idratata una pelle matura.

Crema all'Acido Ialuronico Ideale Quali sono i requisiti ideali di una Crema all'Acido Ialuronico? Una crema all'acido ialuronico dovrebbe soddisfare le esigenze dei consumatori, agendo a più livelli. Pertanto, essa dovrebbe: Correggere gli inestetismi tipici dell'invecchiamento cutaneo (rughe, in particolare);

Nutrire la pelle in profondità;

Contrastare le rughe d'espressione;

Posticipare la comparsa (pressoché inevitabile) delle rughe;

Stimolare il rinnovamento cellulare cutaneo;

Ripristinare il naturale equilibrio idrolipidico della cute;

Ottenere una pelle più liscia, elastica e morbida;

Contrastare la secchezza della pelle, idratandola in profondità. Riassumendo tutte queste caratteristiche ideali in un'unica espressione, una crema all'acido ialuronico di prima qualità va progettata nell'ottica di ringiovanire visibilmente la pelle del volto.

Per ottenere tale risultato, l'acido ialuronico da solo non basta, perciò occorre combinarlo sapientemente ad altri ingredienti. Acido ialuronico: creme viso Acquista su Amazon L’avanzare dell’età non causa solo rughe, macchie e rilassamento cutaneo. Con il tempo la quantità di acido ialuronico naturalmente presente nella pelle diminuisce e il viso perde progressivamente volume su guance e zigomi. Il risultato? Un’espressione più triste e invecchiata.

Dall’esperto degli anti-rughe nasce questa crema viso antirughe rivolumizzante giorno con Acido Ialuronico Concentrato, che applicazione dopo applicazione, riempie le rughe e ripristina progressivamente i volumi del viso. Il prodotto è dedicato a tutte le donne tra i 35 e i 55 anni che desiderano riscoprire un viso rimpolpato e volumi armoniosi. Acquista su Amazon Questa crema viso antirughe per uomo e donna con Retinolo e Acido Ialuronico Puro offre un mix innovativo di ingredienti noti per ridurre la comparsa di linee sottili, rughe, macchie della pelle e perdita di fermezza.

A seguito dell'applicazione del prodotto, la pelle appare più luminosa, tonica ed idratata. Si assorbe velocemente senza ungere o appiccicare. Oltre a reintegrare la perdita d’acqua e a bloccare l'umidità nelle cellule della pelle, questa crema stimola la produzione di collagene, rassodando e levigando le linee sottili e le rughe per regalare un aspetto radioso, sano e ricostituito.

Adatta a tutti i tipi di pelle, riduce visibilmente linee d'espressione, rughe, segni dell'acne, brufoli, cicatrici, arrossamenti e macchie della pelle. Ottima come crema contorno occhi.

Attività antirughe Non è ancora del tutto chiarito il motivo ma, di fatto, le creme all'acido ialuronico - applicate sulla pelle quotidianamente (anche più volte al giorno) per un periodo di tempo relativamente lungo - esercitano un buon effetto antirughe. Quello che molti ricercatori non riescono a spiegare è il meccanismo antirughe che si pone alla base: come può una "semplice" crema all'acido ialuronico agire efficacemente contro le rughe, considerando l'imponente ingombro molecolare di questa sostanza che ne ostacola il passaggio attraverso l'epidermide?

Difatti, l'acido ialuronico è una molecola molto grande che non è in grado di penetrare in profondità nella cute e, pertanto, non è capace di raggiungere gli strati più profondi del derma, dove sono presenti i fibroblasti.

Il perfezionamento della ricerca sulle materie prime cosmetiche ha permesso di introdurre nella cosmesi molecole di acido ialuronico di dimensioni nettamente inferiori (minor peso molecolare) rispetto alla forma "classica". Questa scoperta ha costituito una vera e propria svolta: le nuove molecole di acido ialuronico idrolizzato ottenute dalla ricerca cosmetica, infatti, essendo più leggere, aumentano le possibilità di penetrazione attraverso la cute assicurando un miglior effetto idratante ed antirughe. Tale effetto sembra inoltre potenziato dall'incorporazione dell'acido ialuronico idrolizzato all'interno di liposomi. Infatti, i frammenti della molecola antietà per eccellenza stimolano l'attività dei fibroblasti, favorendo di conseguenza la sintesi di nuovo acido ialuronico.



Risultati Come accennato, le creme all'acido ialuronico possono dare ottimi risultati contro gli inestetismi del tempo, a patto che vengano utilizzate con costanza e regolarità.

I risultati, poi, saranno migliori se l'acido ialuronico contenuto nella crema è nella sua forma frammentata (acido ialuronico idrolizzato).

Solo le molecole di dimensioni ridotte (basso peso molecolare), infatti, sono in grado di penetrare gli strati cutanei superficiali con facilità: così facendo, la crema all'acido ialuronico conferisce turgore ai tessuti, regalando un riempimento - seppur temporaneo e di breve durata - alle rughe superficiali.

inoltre, applicata regolarmente sulla pelle del viso, una crema all'acido ialuronico forma un sottile film protettivo, in grado di mantenere la pelle morbida, liscia e idratata.

In pratica, l'applicazione topica di questa macromolecola determina la formazione di una pellicola esterna che riduce la transpiratio insensibilis e migliora, indirettamente, l'idratazione della cute.



Svantaggi (e delusioni) Sinora ci siamo dilungati nel presentare la crema all'acido ialuronico come un rimedio impeccabile per contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo: ma quali svantaggi si nascondono dietro questa presunta molecola della giovinezza? Perché il tanto ambito effetto antirughe non viene sempre soddisfatto?

Anzitutto, è doveroso mettere in luce l'importanza della regolarità d'applicazione del prodotto: le creme antiage (all'acido ialuronico, in questo preciso caso) richiedono una somministrazione quotidiana. Alcune aziende cosmetiche suggeriscono perfino di applicare il prodotto più volte al giorno. La crema va stesa sulla pelle del viso al mattino e/o alla sera prima del riposo notturno; per sfruttare il massimo dell'efficacia cosmetica, si consiglia di facilitarne l'assorbimento massaggiando delicatamente il prodotto nei punti critici del volto.

Da non dimenticare, poi, che l'effetto finale promosso dalla crema all'acido ialuronico è pesantemente influenzato dallo stile di vita, dalle abitudini alimentari e dal contesto in cui si vive. Per esempio, una persona sedentaria, che segue un'alimentazione squilibrata, lavora in ambienti inquinati o - peggio ancora - fuma, con ogni probabilità non otterrà un soddisfacente effetto antirughe, pur applicando la crema all'acido ialuronico due volte al giorno. Da qui nasce l'esigenza di supportare l'applicazione del cosmetico ad un'alimentazione regolare, ricca di frutta e verdura (fonte di vitamine ed antiossidanti per eccellenza). Si raccomanda, inoltre, di non fumare e di dedicarsi regolarmente ad una pratica sportiva per potenziare le difese immunitarie.

Lo sapevi che... Anche e soprattutto l'esposizione prolungata ai raggi UV (siano questi naturali od artificiali) favorisce l'invecchiamento cutaneo precoce. Ecco dunque che l'applicazione (seppur regolare) di creme all'acido ialuronico su pelli del viso "seccate dal sole" potrebbe non garantire l'effetto antiage desiderato.

Tra gli svantaggi delle creme all'acido ialuronico non possiamo dimenticare anche il costo (non sempre conveniente) e le possibili reazioni cutanee post-applicazione. Pelli particolarmente sensibili e delicate potrebbero non gradire l'applicazione di prodotti simili: ad ogni modo, è doveroso precisare che la possibile reazione allergica alle creme viso è probabilmente dovuta più alla presenza di profumi od altre sostanze di "completamento" del cosmetico, piuttosto che all'acido ialuronico in sé.