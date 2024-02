Crema all'Acido Ialuronico: proprietà ed efficacia

Le creme all'acido ialuronico per il viso restituiscono a pelli aride e mature la loro naturale elasticità che, inevitabilmente, si riduce man mano che l'età avanza. Non a caso, l'acido ialuronico è sfruttato proprio per il suo straordinario effetto idratante: difatti, trattenendo efficacemente le molecole d' acqua , contribuisce a regalare morbidezza ed elasticità alle pelli mature, ma non solo. Anche le pelli più giovani, infatti, possono trarre beneficio dall'uso di creme all'acido ialuronico.

L' acido ialuronico trova largo impiego in cosmesi per la realizzazione di creme idratanti e prodotti filmogeni, spaziando dai cosmetici per il make-up a quelli antiaging.

Dal punto di vista chimico, l'acido ialuronico è un polisaccaride ad alto peso molecolare appartenente al gruppo dei glicosamminoglicani : è formato da una lunga catena non ramificata costituita dall'alternanza di unità zuccherine di acido glucuronico ed N-acetilglucosamina (amminozucchero derivato dal glucosio ). Questa sua particolare struttura, fa sì che l'acido ialuronico sia in grado di legare e trattenere numerose molecole d'acqua , contribuendo al mantenimento dell'idratazione e dell'elasticità cutanea.

Come abbiamo visto, l'acido ialuronico è una molecola molto grande che, in quanto tale, non è in grado di penetrare in profondità nella cute.

Solo le molecole di dimensioni ridotte (basso peso molecolare), infatti, sono in grado di penetrare gli strati cutanei superficiali con facilità: così facendo, la crema all'acido ialuronico conferisce turgore ai tessuti, regalando una percezione di riempimento - seppur temporaneo e di breve durata - alle rughe superficiali. Questo - in associazione all'elevato potere idratante - è il motivo per cui l'acido ialuronico è un ingrediente così apprezzato nel mondo dei cosmetici antiage .

Svantaggi e delusioni

Anche se la crema all'acido ialuronico è un prodotto molto diffuso nella cosmesi antiage, non sempre si ottiene il tanto desiderato "effetto antirughe" e i risultati non sempre sono quelli sperati.

Anzitutto, è doveroso mettere in luce l'importanza della regolarità d'applicazione del prodotto: le creme antiage (all'acido ialuronico, in questo preciso caso) richiedono una somministrazione quotidiana. Alcune aziende cosmetiche suggeriscono perfino di applicare il prodotto più volte al giorno. La crema va stesa sulla pelle del viso al mattino e/o alla sera prima del riposo notturno; per sfruttare il massimo dell'efficacia cosmetica, si consiglia di facilitarne l'assorbimento massaggiando delicatamente il prodotto nei punti critici del volto.

Da non dimenticare, poi, che l'effetto finale promosso dalla crema all'acido ialuronico è pesantemente influenzato dallo stile di vita, dalle abitudini alimentari e dal contesto in cui si vive. Per esempio, una persona sedentaria, che segue un'alimentazione squilibrata, lavora in ambienti inquinati o - peggio ancora - fuma, con ogni probabilità non otterrà un risultato soddisfacente pur applicando la crema all'acido ialuronico due volte al giorno. Da qui nasce l'esigenza di supportare l'applicazione del cosmetico ad un'alimentazione regolare, ricca di frutta e verdura (fonte di vitamine ed antiossidanti per eccellenza). Si raccomanda, inoltre, di non fumare e di dedicarsi regolarmente ad un'attività motoria/sportiva.

Lo sapevi che... Anche e soprattutto l'esposizione prolungata ai raggi UV (siano questi naturali od artificiali) favorisce l'invecchiamento cutaneo precoce. Ecco dunque che l'applicazione (seppur regolare) di creme all'acido ialuronico su pelli del viso esposte al sole in maniera eccessiva, sregolata e/o senza l'uso delle opportune protezioni solari potrebbe non garantire l'effetto antiage desiderato.

Tra gli svantaggi delle creme all'acido ialuronico non possiamo dimenticare anche il costo (non sempre conveniente) e le possibili reazioni cutanee post-applicazione. Pelli particolarmente sensibili e delicate potrebbero non gradire l'applicazione di prodotti simili: ad ogni modo, è doveroso precisare che la possibile reazione allergica alle creme viso è probabilmente dovuta più alla presenza di profumi od altre sostanze di "completamento" del cosmetico, piuttosto che all'acido ialuronico in sé.