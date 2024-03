Le creme all'acido glicolico sono prodotti cosmetici fra i cui ingredienti principali rientra, per l'appunto, l'acido glicolico. Quest'ultimo può essere presente in differenti concentrazioni all'interno delle creme; in funzione di ciò, può variare la modalità d'uso e l'effetto che si vuole ottenere.

L'acido glicolico - come la maggior parte degli alfa-idrossiacidi - è ricavato da fonti naturali, in particolare da frutta, canna da zucchero e barbabietola da zucchero . Tuttavia, l'acido glicolico viene anche prodotto per sintesi.

Applicazioni e utilizzi

Per cosa viene usato l'acido glicolico?

L'acido glicolico viene utilizzato nella preparazione di diversi prodotti cosmetici, per uso casalingo e per uso professionale, così come in ambito medico estetico e dermatologico. In questi ultimi ambiti, l'acido glicolico viene utilizzato in concentrazioni elevate per effettuare peeling chimici profondi, con l'intento di eliminare discromie e imperfezioni di varia origine e natura.