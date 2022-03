Per trattare i crampi alle mani, pertanto, è di fondamentale importanza individuare dapprima il fattore scatenante e, in seguito, l'eventuale cura/terapia, laddove disponibile.

Questo tipo di crampi, infatti, può insorgere per cause aventi differente origine e natura. In qualsiasi caso, si tratta di un sintomo piuttosto fastidioso che, se particolarmente accentuato e/o frequente, può divenire addirittura invalidante per la persona che lo sperimenta.

I crampi alle mani possono manifestarsi in maniera sporadica , oppure presentarsi in forma cronica con "attacchi" più o meno frequenti e intensi.

Il crampo viene normalmente definito come una contrazione improvvisa e involontaria , generalmente dolorosa , della muscolatura striata (anche nota come muscolatura volontaria ). Pertanto, i crampi alle mani possono essere descritti come contrazioni non volute dei muscoli striati presenti nelle estremità degli arti superiori - quindi nelle mani - che si manifestano in maniera brusca e inaspettata.

I crampi alle mani sono un sintomo che può manifestarsi in diverse occasioni, sia in seguito a cause di natura patologica che di natura non patologica.

Cause

Quali sono le Possibili Cause dei Crampi alle Mani?

Alla base dell'insorgenza dei crampi alle mani possono esservi cause di natura differente. In funzione della causa scatenante, il sintomo in questione può manifestarsi in forma più o meno intensa e in maniera più o meno ricorrente.

Di seguito, perciò, verranno elencate e brevemente descritte alcune delle principali cause che potrebbero essere responsabili dell'insorgenza dei crampi alle mani.

Attività ripetute

L'esecuzione di attività che comportano sollecitazioni ripetute, continue e/o eccessive dei muscoli che interessano gli arti superiori e le mani può portare alla comparsa di crampi alle mani che potrebbero poi diffondersi anche al polso o all'intero braccio.

Le sollecitazioni di cui sopra possono avvenire durante lo svolgimento di attività lavorative e attività sportive - agonistiche e non - che richiedono un uso intensivo delle mani, quindi della loro muscolatura.

La comparsa di crampi alle mani durante lo svolgimento di una particolare attività potrebbe essere indice di scarso allenamento dei muscoli coinvolti. In altri casi, invece, i crampi alle mani potrebbero manifestarsi anche quando i muscoli sono allenati, ma sono presenti condizioni predisponenti, come ad esempio, la disidratazione o la carenza di sali minerali.

Disidratazione e Carenza di Sali Minerali

Come accennato, fra le possibili cause d'insorgenza di crampi alle mani si annoverano anche la disidratazione e la carenza di sali minerali, in particolare, di magnesio e potassio.

I crampi alle mani che possono comparire in caso di disidratazione e carenza di sali minerali sono frequentemente, ma non esclusivamente, associati all'esecuzione di attività che richiedono un lavoro muscolare intenso (ad esempio, sport agonistici, alcuni lavori manuali, ecc.).

Grafospasmo

Il grafospasmo - anche noto come crampo dello scrivano - si caratterizza per una contrazione spastica dolorosa dei muscoli della mano e del braccio. Come si può facilmente intuire dal suo nome, è una condizione che si manifesta in particolare durante la scrittura.

I crampi alle mani che caratterizzano il grafospasmo possono derivare da un affaticamento muscolare in presenza di alterazioni (come, ad esempio, stati infiammatori, mancanza di forza, ecc.), così come da alterazioni a livello nervoso.

Spesso, il grafospasmo viene considerato come una forma di distonia focale dell'arto superiore azione-specifica (cioè una distonia scatenata dall'esecuzione di una determinata attività).

Nota: la distonia si definisce come una qualunque alterazione del tono muscolare o nervoso.

Altra condizione in grado di portare alla comparsa di crampi alle mani e simile al grafospasmo in quanto appartenente al gruppo delle distonie focali azione-specifiche, è la distonia dei musicisti.

Per maggiori informazioni:

Sindrome del Tunnel Carpale

La sindrome del tunnel carpale viene definita come l'insieme di tutti quei sintomi che insorgono in seguito alla compressione del nervo mediano (uno dei nervi che percorrono il braccio e la mano) a livello del polso.

Tale compressione è generata dalle strutture che compongono il tunnel carpale e dà origine a diversi sintomi, fra cui dolori di tipo crampiforme che generalmente coinvolgono il polso, il pollice e l'indice (ma talvolta anche il medio e parte dell'anulare) e che vengono spesso identificati come crampi alle mani. In alcuni casi, la sensazione dolorosa può propagarsi anche lungo tutto il braccio.

Per approfondire:

Distrofie muscolari

I crampi alle mani possono rappresentare il sintomo di alcuni tipi di distrofie muscolari, quali ad esempio le distrofie muscolari distali che interessano la muscolatura delle mani.

Le distrofie muscolari sono patologie genetiche causate da mutazioni in geni di fondamentale importanza per il corretto sviluppo e/o per il corretto funzionamento muscolare.

Per maggiori informazioni e per approfondire l'argomento, si rimanda alla lettura degli articoli dedicati: Distrofia Muscolare

Principali Tipi di Distrofia Muscolare

Sclerosi Laterale Amiotrofica

I crampi alle mani così come i crampi muscolari in generale rappresentano alcuni dei sintomi che possono manifestarsi nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La sintomatologia di questa malattia tende a manifestarsi dapprima in mani, piedi, braccia e gambe per poi diffondersi gradualmente al resto del corpo.

La SLA è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale; la causa scatenante tale degenerazione non è ancora stata chiarita, ma i ricercatori ritengono vi sia la combinazione di più fattori che concorrono l'un con l'altro per dare origine alla malattia.

Per approfondire:

Diabete

Il diabete è una patologia caratterizzata da livelli di glicemia eccessivamente elevati (iperglicemia) che può dare origine a svariate complicazioni a carico di diversi organi e tessuti, inclusi il sistema nervoso e l'apparato muscolare. In alcuni casi e generalmente negli stadi più avanzati della malattia, tali complicazioni possono essere responsabili dell'insorgenza di crampi alle mani e di crampi muscolari in generale.

Per maggiori informazioni:

Somatizzazione di stress e ansia

Infine, ricordiamo che talvolta, i crampi alle mani potrebbero rappresentare la somatizzazione di condizioni di forte stress o ansia. In questi casi, pertanto, la causa scatenante non è da ricercarsi in disfunzioni o anomalie a livello fisico, bensì in una sofferenza psichica che affligge l'individuo.