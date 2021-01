Covid-19: Disturbi del Sonno sempre più diffusi

Insonnia cronica post pandemia

Due studi, pubblicati sulle autorevoli riviste scientifiche The Lancet Psychiatry e Jama Open, hanno dimostrato come i disturbi del sonno siano tra i primi sintomi da stress post pandemia. Il primo studio ha preso in esame un campione di 60 mila persone contagiate dal Coronavirus, in maniera retrospettiva, e ha evidenziato come al secondo posto dei disturbi collaterali provocati dalla malattia ci fosse l'insonnia. L'altro lavoro, condotto in Canada sotto la guida di Charles Morin, ha ricostruito che l'insonnia, una volta comparsa tende a diventare cronica. Un grosso e diffuso problema che resterà anche dopo la fine della pandemia. Cosa ha generato questo diffuso scenario? Le cause sono diverse e comuni: l'isolamento forzato che ha rotto le routine di vita, del sonno e dell'alimentazione.

Come si manifesta l'insonnia? L'insonnia, in testa ai disturbi da stress post traumatico, si manifesta con ritardo nell'addormentarsi, molti risvegli durante la notte, agitazione, incubi. E più ansia e stress aumentano, più accentuati sono questi fenomeni.