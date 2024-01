Couperose: sintomi, cause e trattamenti

Cos'è la Couperose? La couperose è una condizione dermatologica di natura benigna, caratterizzata da un arrossamento localizzato principalmente su guance, naso, mento e fronte. Le chiazze rossastre, intense e generalizzate, che vengono a prodursi sul viso sono conseguenti alla dilatazione dei capillari sanguigni che vanno a costituire un reticolo reso più o meno evidente dal ristagno di sangue. Nel tempo, questo fenomeno tende a peggiorare: il rossore tende ad aumentare fino a diventare persistente e si accompagna ad altri segni cutanei, come l'ipersensibilità della cute. Nonostante si tratti inizialmente di un problema estetico, è bene non sottovalutarlo: in alcuni casi, infatti, la couperose può evolvere in rosacea (malattia infiammatoria cronica). Shutterstock Da dove deriva il termine “couperose”? Couperose deriva dal latino "cupri rosa", cioè rosa di rame, ma è conosciuta più comunemente con il termine "copparosa", per indicare un inestetismo cutaneo che si riscontra a livello delle guance, tra gli zigomi e le ali del naso, assumendo un particolare aspetto ad ali di farfalla.

Cause Cause e fattori di rischio per la Couperose La couperose consiste nella comparsa di un reticolo di capillari rossastri, evidenti soprattutto su guance, naso, fronte e mento. L'arrossamento del volto è il risultato di una vasodilatazione: in pratica, i vasi sanguigni vicino alla superficie della pelle, per effetto dell'alta temperatura, si dilatano nel tentativo di risolvere il calore che si concentra nel corpo. Le cause dell'insorgenza sono complesse e non del tutto note: la couperose colpisce soprattutto chi soffre di fragilità capillare e presenta una pelle sensibile, facilmente irritabile. All'insorgenza della couperose è probabile concorra una combinazione di fattori predisponenti, tra cui la genetica e un sistema immunitario iperattivo. A questi, però, si aggiungono fattori esterni, ambientali e legati allo stile di vita che possono favorire o peggiorare le manifestazioni cliniche della couperose, tra cui l'uso di anticoncezionali, il fumo, i fattori emozionali, il consumo di alcolici, le bevande calde (inclusi caffè e tè), i cibi piccanti e la sovraesposizione alla luce solare. Anche le variazioni climatiche repentine, il surriscaldamento (soprattutto a letto di notte), il freddo estremo e il vento concorrono all'alterazione a livello del microcircolo sotto-epidermico. Couperose: chi è più colpito? La couperose è un disturbo che si manifesta prevalentemente nei soggetti adulti, con carnagione e capelli chiari. L'incidenza maggiore si registra nelle un'incidenza maggiore nelle donne oltre i 30 anni di età, ma la couperose non rappresenta un problema esclusivamente femminile. Inoltre, la couperose tende a manifestarsi maggiormente in quegli individui che di per sé possiedono una pelle sottile, reattiva e facilmente irritabile. Non è chiaro cosa spinga alcune persone a sviluppare la rosacea.

Sintomi Couperose sintomi: come si manifesta? Il sintomo più comune della couperose è l'arrossamento del volto: Inizialmente, si manifesta con un rossore accentuato , ma temporaneo : i vasi sanguigni superficiali, dopo essersi dilatati, recuperano il loro calibro normale e il colorito torna alla normalità. Ad esempio, si rende evidente quando la persona beve una bevanda calda o passa da un ambiente freddo ad un locale riscaldato.

Nel tempo, le venuzze formano un reticolo sempre più evidente e l'arrossamento del volto diventa persistente (teleangectasie). Un altro sintomo che caratterizza le persone che soffrono di couperose è rappresentato dalla sensazione di forte calore che si sprigiona nelle aree interessate dal disturbo, talvolta accompagnata da formicolio o bruciore. Alcune persone notano che i sintomi sono più gravi in ​​risposta a fattori scatenanti, come cibo piccante, esposizione al sole, stress, forti emozioni e/o sbalzi termici. Couperose: sede e distribuzione La couperose colpisce il viso: di solito, coinvolge le guance e il naso, così come la parte centrale della fronte e il mento. La distribuzione dell'arrossamento è generalmente simmetrica e colpisce allo stesso modo entrambi i lati. Decorso e complicazioni della Couperose La couperose può essere considerata lo stadio finale di un'evoluzione di processi infiammatori, che da condizione transitoria si cementa in fenomeno cronico e stabile: infatti, se all'inizio l'eritrosi facciale (o arrossamento del volto) si manifesta solo saltuariamente per poi scomparire, col passare del tempo questa condizione tende a manifestarsi con una frequenza sempre maggiore. Così facendo, i capillari perdono elasticità e si dilatano permanentemente, diventando visibili fino alla formazione di quel reticolo che è divenuto ormai simbolo e impronta digitale della couperose.

Inoltre, per quanto sia considerata come un disturbo prettamente estetico, la couperose non dev'essere sottovalutata, per il fatto che può evolvere in una manifestazione dermatologica più grave, nota con il termine rosacea (o acne rosacea), dermatosi sostenuta da un'infiammazione cronica che provoca papule, pustole e teleangectasie (dilatazione dei piccoli vasi sanguigni con lesioni vascolari) con la stessa distribuzione sul viso. Da alcune fonti, la couperose viene considerata la fase vascolare della rosacea (segue la pre-rosacea e precede la fase infiammatoria). Per approfondire: Sintomi Couperose

Trattamento In linea di massima, il trattamento della couperose rimane prettamente di tipo estetico. Tuttavia, nei casi più gravi e nei casi in cui si assiste all'evoluzione della couperose in rosacea, il medico può decidere di prescrivere al paziente una terapia farmacologica e/o può consigliare il ricorso a trattamenti di medicina dermo-estetica. Couperose: trattamenti cosmetici I cosmetici impiegati nel trattamento della couperose comprendono creme specifiche, con formulazioni adatte a una pelle sensibile (rimedio utile soprattutto nel caso non sia ancora comparsa o sia ad uno stadio iniziale), quindi formulate con ingredienti in grado di esercitare un'azione lenitiva e disarrossante. Particolarmente utili sono anche i cosmetici preparati con acque termali dall'azione calmante. Per contrastare la couperose è importante proteggere la pelle dal sole con una crema solare, da applicare anche in città. Trattamenti medici e farmacologici Come accennato, laddove la causa della couperose ricada in problemi epatici, gastrici od endocrini e nei casi in cui la couperose si dovesse complicare in acne rosacea, il problema non sarà più di natura estetica, bensì diventerà di competenza medica. Il dermatologo potrà quindi consigliare al paziente la cura più adatta per eradicare il problema alla base. In un secondo tempo, l'esperto tenderà a consigliare l'utilizzo di creme ad azione antinfiammatoria. Infine, solo se assolutamente necessario, il medico può indirizzare il paziente ad un trattamento laser o di diatermocoagulazione. Tali interventi coagulano i vasi sanguigni dilatati sulla superficie del viso, in modo da renderli invisibili. Rimedi naturali per la Couperose Considerando che la couperose è caratterizzata da fragilità capillare e sensibilità, si dovranno considerare tutte quelle piante che possono esercitare un'azione positiva a livello del microcircolo (dette capillarotrope), stimolandone la circolazione e calmando la flogosi locale. Per alleviare i tipici sintomi dati dalla couperose, la camomilla quale ingrediente di una crema cosmetica agisce grazie alle proprietà lenitive ed antiarrossamento conferitole dal bisabololo e dall'azulene; anche la calendula, la malva e l'acido glicirretico della liquirizia si configurano come possibili rimedi naturali, grazie alle loro proprietà decongestionanti ed antinfiammatorie. Ancora, piante come la centella asiatica, il rusco, il mirtillo e l'ippocastano, vanno a stimolare la microcircolazione sottocutanea, diminuendo di conseguenza l'edema ed il gonfiore. Nota Bene: è opportuno ricordare che la couperose è prima di tutto un problema vascolare. Di conseguenza, un prodotto cosmetico non potrà mai andare a risolvere il problema definitivamente, ma soltanto contribuire ad evitare il peggioramento dello stesso.