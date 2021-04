Costipazione: Massaggi Addominali contro la Stitichezza

Spesso si tratta di una situazione piuttosto fastidiosa, che genera malessere generale. Può essere temporanea o cronica e per alleviarla esistono molti metodi .

Meglio, invece, rivolgersi a un medico se la situazione diventa cronica , si protrae per più di due settimane , è accompagnata da forte dolore allo stomaco o da un'improvvisa perdita di peso .

Trascorrere più di tre giorni senza un movimento intestinale, se pur non sia considerato salutare, non è motivo di preoccupazione se accade sporadicamente .

I massaggi più indicati allo scopo sono quelli addominali ma non solo .

I massaggi regolari possono attenuare la costipazione sia in modo diretto, aiutando a rilasciare gas e prodotti di scarto, sia indiretto, riducendo lo stress e di conseguenza diminuendo il dolore associato alla sindrome dell'intestino irritabile .

Pur non essendoci ancora evidenze scientifiche di questa correlazione, sembrerebbero particolarmente indicati i massaggi ai piedi , soprattutto nei bambini.

I massaggi per il colon sarebbero utili per rimuovere gas e blocchi , ridurre il liquido addominale e migliorare la salute generale dell' apparato digerente .

In questo caso, assicurarsi di compiere movimenti morbidi. Meglio evitare il massaggio addominale durante il primo trimestre di gravidanza.

I massaggi, soprattutto quello addominale, possono rivelarsi preziosi anche per combattere la costipazione in gravidanza , un fenomeno piuttosto comune soprattutto durante il secondo e il terzo trimestre .

Questo metodo può alleviare un problema momentaneo ma è necessario rivolgersi al pediatra in caso il bambino abbia dolore allo stomaco o al retto che duri da più di un'ora, stia sanguinando dall' ano , abbia la stitichezza da più di una settimana o presenti sintomi associati come vomito e debolezza.

Per farli, massaggiare delicatamente lo stomaco e il basso addome del neonato in senso orario, un paio di volte durante la giornata.

Sui neonati , i massaggi alla pancia possono essere utilizzati per trattare costipazione o stitichezza , promuovere il rilassamento, ridurre lo stress e rafforzare il legame tra genitori e bambino .

Altri suggerimenti per alleviare la costipazione

Oltre ai massaggi esistono alcune buone azioni che, compiute quotidianamente, possono prevenire la stitichezza futura. Eccone alcune.

Per tenere sotto controllo la propria regolarità si può scrivere un diario alimentare in modo da capire come la dieta che si sta portando avanti influisca o meno sui movimenti intestinali.